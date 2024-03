Gol, asistencia y preocupación: Messi salió a los 50 minutos en la victoria del Inter Miami

Inter Miami se jugaba el pase a cuartos de final de la Copa de Campeones CONCACAF ante Nashville, y si bien logró el objetivo al imponerse 3-1, la noticia fue la salida prematura de Lionel Messi, que llevaba gol y una asistencia para el tanto de Luis Suárez, a tan sólo 5 minutos de comenzado el segundo tiempo, algo que encendió las alarmas no sólo para Gerardo Martino, sino también para el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Todo pintaba bien para Las Garzas, ya que con un buen inicio que tuvo a un Lionel muy activo, logró ponerse 1-0 a los 7 minutos. Jordi Alba metió un pase al medio para Suárez, el uruguayo la dejó pasar y fue a buscar la devolución exacta de Messi para vencer al arquero Joseph Willis y decretar la apertura del marcador.

¡¡ASISTENCIA TOP DE LEO MESSI Y GOL DE SUÁREZ PARA EL 1-0 DE INTER MIAMI!!



El propio Messi amplió la ventaja unos minutos después, ya redondeando lo que era una gran actuación. Una buena jugada individual del paraguayo Diego Gómez derivó en un centro atrás que encontró al '10' libre por el punto penal para sacar un zurdazo letal que se transformó en el 2-0 de los de Martino, que ya gozaban de una ventaja importante en el marcador global.

¡¡GENIO!! ¡¡GOL DE LEO MESSI!! El argentino marca el 2-0 ante Nashville en Miami.



No obstante, ni bien comenzó en complemento llegó la sorpresiva sustitución. Robert Taylor reemplazó a Messi en tan sólo 50 minutos de partido. Si bien la Pulga no mostró signos de dolor, era evidente que el cambio era por una molestia física y no por otra cuestión. Durante la primera mitad, al capitán argentino se lo vio tocándose el músculo posterior de su pierna derecha, y esta molestia habría sido el motivo de su salida. Teniendo en cuenta que su participación con Argentina está a la vuelta de la esquina, su plenitud física empieza a preocupar.

4 MINUTOS DE SEGUNDO TIEMPO... ¡Y AFUERA LEO MESSI! El argentino le dejó su lugar a Taylor.



En cuanto al partido, si bien el trámite cambió en el complemento, porque Nashville se mantuvo más cerca del área local, Inter Miami encontró un tercer gol que mató el duelo. Taylor, quien reemplazó a Messi, conectó de cabeza un gran centro de Suárez y decretó el 3-0 que encaminó al cuadro de Florida hacia los cuartos de final de la Copa de Campeones CONCACAF. Solamente iba a quedar tiempo para un descuento de Sam Surridge que maquilló el resultado. Fue 3-1 y pasaje a la próxima ronda para Las Garzas, que esperan por el ganador de Monterrey y Cincinnati.

Más allá de haber dejado la cancha prematuramente, la nota positiva de la salida de Messi es que se lo vio con un semblante relajado, lo que no da indicios de una posible lesión. Habrá que ver si Martino decide volver a cuidar a la Pulga como el anterior fin de semana o si volverá a jugar antes de sumarse a la convocatoria con la Selección.