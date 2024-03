Cipolletti recibe a Olimpo en la mítica Visera

La dirigencia del Club Cipolletti confirmó que su primera presentación del año en el Torneo Federal A 2024 será el domingo 31 a las 18 en la mítica Visera, cuando el albinegro reciba a Olimpo de Bahía Blanca en el marco de la segunda fecha de la Zona 1, del certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera será el debut como local, tras su frustrada actuación en el arranque del campeonato en Mar del Plata el viernes 22, donde cayó sin atenuantes ante Kimberley por 2 a 0. No fue buena la imagen que dejó el elenco que orienta Gustavo Noto, se mostró lento, impreciso, sin volumen de juego, no creo situaciones de gol a favor, y de no ser por la buena tarea de Facundo Crespo en la custodia de la valla el resultado pudo ser más abultado en favor de los bonaerenses.

Enfrente tendrá a uno de los candidatos a ganar la zona y pelear el ascenso a la Primera Nacional, saben jugadores y cuerpo técnico que mucho deberán mejorar ante un equipo que siempre es complicado.

Por el lado de los bahienses, será su primer partido en el campeonato, ya que el partido que debía jugar por la primera fecha ante Sansinena de General Cerri fue pospuesto, ya que los aurinegros enfrentaron a Platense por los 32vos de Copa Argentina ayer lunes en Estudiantes de Buenos Aires, donde perdieron por penales tras igual en cero en tiempo reglamentario.

Se supo que Cipolletti fijó las entradas para el primer partido en 8.000 pesos la popular y en 8.500 la platea,y la dirigencia espera un buen marco de asistentes por ser el primer partido como local y el rival de turno.