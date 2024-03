Colapinto: "Tengo un auto para pelear el campeonato"

Tras sus primeras tres carreras como piloto en la Fórmula 2, el argentino Franco Colapinto hizo un balance del arranque de su 2024. En una entrevista con Infobae, el nacido en Pilar hizo un análisis de su performance en las tres fechas (Bahrein, Yeda y Melbourne) que van disputadas de su primera campaña.

Tras un comienzo con algunas complicaciones, como su penalización en la clasificación del GP de Bahrein o el tener que abandonar en el GP de Yeda, el argentino reconoció que esperaba un poco más del inicio: "Tenía expectativas un poco más altas y por un motivo o por otro las cosas no me salieron en las carreras. Una lástima porque perdimos muchos puntos, pero hay que seguir trabajando, la temporada es muy larga y los resultados van a empezar a llegar", expresó Colapinto.

Además, explicó con detalle los errores que derivaron en sus distintas sanciones: "En Bahréin estaba fuera de posición antes de la línea de largada. En Melbourne me olvidé de apretar unos botones que hay que apretar antes de largar y me descalificaron por eso. En la largada perdí diez puestos. Es un poco injusta la penalización, pero son cosas que pasan y hay que trabajar para que no vuelva a pasar". Añadió también que cree en general que en este arranque de Fórmula 2 pasaron cosas inesperadas: "Muchos pilotos que están para pelear la temporada sacaron pocos puntos también, así que por ahora es una temporada un poco rara".

Son problemas que tuvimos al principio de la temporada y con un auto nuevo tuve bastantes. Luego se me paró el auto. Lo pudimos solucionar y tuve una buena carrera

Colapinto, que actualmente ocupa el puesto 10 de la general con 19 unidades, destacó la performance de su auto en carrera: "Tenemos un auto muy rápido. Lamentablemente no lo aproveché, por el sistema de carrera y por lo que podría haber hecho en clasificación sin las complicaciones que tuve; el auto andaba muy bien así que es una lástima". Además, el piloto de la Academia Williams y el equipo MP Motorsport sostiene que con este monoplaza se puede animar a competir seriamente: "Es uno de los primeros años o el primero que tengo un auto competitivo para pelear un campeonato y estar a la altura de ganar carreras".

Además, opinó sobre el caso Oliver Bearman, piloto de la categoría que corrió para Ferrari en Fórmula 1 reemplazando de urgencia a Carlos Sainz y se animó a pasarle el mensaje a Williams si pasa algo similar: "Sí, obvio, me pueden llamar. Siempre hay pilotos esperando por si pasa algo, obviamente esperando que si se da que sea por una situación más grata (refiríendose a lo de Sainz). Fue un caso muy aislado lo de Bearman y tuvo una oportunidad increíble".

Por último, Colapinto expresó su motivación por correr en Imola, circuito donde ganó en 2022 corriendo en Fórmula 3: "Es muy lindo correr el Fórmula 2 ahí. Es una de las pistas más lindas que hay, dan ganas de ir allá y seguir con la temporada. Recién van tres fechas y todavía falta seguir mejorando un montón", concluyó el piloto pilarense.

Colapinto gozará ahora de algunos días de descanso y volverá a la acción del 23 al 25 de abril, donde tomará parte en las pruebas comunitarias de la Fórmula 2 en Barcelona. La próxima carrera del piloto argentino será recién en el mes de mayo, el domingo 19, en el mencionado circuito italiano de Imola.