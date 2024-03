Verónica Galván: "Salí de Caviahue sabiendo que me iba a llevar el título"

El deporte de invierno a los neuquinos siempre le da buenos resultados, y el mundial de raquetas de nueve le terminó dando un nuevo título mundial, esta vez de la mano de Verónica Galván, quien en España se consagró en la disciplina “Estaba en mi cabeza y corazón quedarme con este título”.

Batalló durante toda la carrera ante una estadounidense y Española, y con un tiempo por debajo de la hora (0.57.33) se logró quedar con la corona. El circuito llevó alteraciones al inicio por cuestiones climáticas, disminuyendo a 7.300 km “tenía contrincantes que ya habían corrido en este circuito, pero el clima en Caviahue es duro y estoy acostumbrada a ese clima, también me tuve que adaptar con calzas largas”.

“quería que se corra arriba con nieve y viento porque es mi clima y entreno así. El circuito por arriba me jugó al favor ya que llovió y abajo no había nieve. Cuando confirmaron la parte de arriba ya sabía que la carrera era mía. No voy a decir que no fue dura. Muy peleada entre las tres primeras, iba tercera hasta el kilómetro tres por detrás de la española y estadounidense, tuve adelante al “tata” Colombo y me puse atrás de él”.