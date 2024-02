Habrá presencia neuquina en el Mundial de Raquetas de Nieve

Del 1 al 3 de marzo en Cantabria, España, se llevará a cabo el mundial de Raquetas de Nieves, competencia que tendrá a más de 300 atletas de 15 diferentes países. Los neuquinos Javier Carriqueo y Verónica Galván estarán presentes en la gran cita.

Serán dos competencias, por un lado la oficial de 8,5 kilómetros, que tendrá un desnivel aproximado de 400 metros. La otra una raqueteada nocturna, con los 400 cupos ya agotados. Los escenarios serán los lagos de Lloroza, y el Canal de San Luis, norte de España.

"La preparación fue sin nieve, la idea es llegar el viernes y poder ponerme las raquetas, el cuerpo tiene memoria asique no será difícil” dijo Galván, quien es de Caviahue y adoptó las raquetas como forma de entrenamiento en invierno. “Voy con las exceptivas de competir, ojalá me pueda traer el título máximo, me basé en entrenar y poder levantar la bandera, y si no se logra, por lo menos tener una de las mejores posiciones”

Por otro lado, Javier Carriqueo hizo su debut en el mundial que se realizó en Neuquén en el 2022 donde se quedó con el título. Con invitación en mano producto del título en Caviahue. “con ganas de volver en Cantabria donde supe competir. Me voy unos días antes para poder entrenar en nieve y adaptarme. En esta oportunidad habrá más competidores y con más nivel, voy con la esperanza de poder pelear en la punta”

A comparación de la cita del 2022 en Neuquén, será la distancia más corta y explosiva, Fuente De será el punto principal de competencia. Además competan la delegación de Neuquén Colombo, Florencia Milanesi, ambos de San Martín, pero radicado en España.