Ezequiel Dentis, el Sebastián Abreu del básquetbol argentino

El emblemático jugador uruguayo Sebastián Abreu, es uno de los futbolistas que más clubes ha tenido en su extensa trayectoria, que incluye paso por nuestro país, nada más y nada menos, que en River Plate y San Lorenzo de Almagro. "El Loco" como se lo conoce en el ambiente, estuvo en 32 clubes en su carrera. En el basquetbol argentino hay un jugador que sin proponérselo lo esta emulando. Es el pivote Ezequiel Dentis, que a los 41 años, se incorporó a Biguá de Neuquén capital y llegó a su club número 30.

Arrancó hace más de 30 años en Central Córdoba de su natal ciudad de Rosario, club que recuerda con cariño como a su entrenador y formador de aquellos Freddy Navarro.

Sobre su retorno a Neuquén –ya había jugado en dos oportunidades en Independiente– comentó: "Estaba en Rosario, había jugado en Mendoza hace un tiempo y un chico que jugaba acá se fue por un problema personal y me llamaron el jueves y el domingo estaba acá, me llamó el "Boti" (por Mauricio Santángelo, entrenador del equipo ribereño) el jueves y el domingo ya estaba acá, así que no lo pensé mucho. Ya conocía la ciudad, sabía cómo estaba el club muy bien, así que me vine enseguida”, contó en declaraciones al medio especializado Basquet Plus.

Cuando se lo consultó por Abreu, el oriental, que tiene un pasado también en el básquet aseveró: "Para mí es un orgullo, es un placer que me comparen con semejante jugador, ícono del fútbol y un personaje de la vida. Yo me siento muy identificado con él porque pude jugar por muchos lugares y siempre veo las entrevistas, las anécdotas. Yo tengo una personalidad muy similar y cómo es positivo, resiliente y cómo se toma el deporte, somos muy similares, así que eso a mí me encanta”.

El pivot tuvo dos pasos por Independiente de Neuquén, ahora en Biguá

Estos son todos sus clubes desde su debut en 2001 a nivel profesional, Lanús, Sport Club de Cañada de Gómez, Atenas de Córdoba, Libertad de Sunchales, Plus Pujol Lleida de España, Calpe de España, Deportivo Madryn, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Beirasar Rosalía de España, Quilmes de Mar del Plata, El Nacional de Monte Hermoso, Rosario Central, Ciudad de Bragado, Atalaya de Rosario, La Unión de Colón, Huracán de Trelew, Newbery de Patagones, Ferro Carril Oeste, Olivol de Uruguay, Atenas de Patagones, Belgrano de San Nicolás, Independiente de Neuquén en dos etapas, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Termoli de Italia, Sagrado Corazón de España, Colón de Santa Fe, Somisa de San Nicolás, Unión Deportiva San José y ahora Biguá de Neuquén. Un total de 30 clubes en 23 años de carrera.

Su mentalidad es la de disfrutar de cada lugar que le toca: “Uno se acostumbra por ahí a estar un año, dos años en un lugar y ya somos medio nómades, yo ando con mis perritas, mis dos perritas para todos lados, la Luli y la Gata. Lo único que hago es agarrar el auto, cargar los bolsos, subir las perras y me voy. En mi casa me enseñaron a ser buena gente y siempre para el frente, siempre positivo, siempre resiliente, que así se afronta la vida y eso lo expresé en el deporte. Creo que sigo vigente a los 41 años por mi disciplina, por mis buenos hábitos, me hice vegetariano hace 3 años y me cambió mucho la vida, por mi hidratación, por todo, por sobre entrenamiento, creo que eso es una de las claves de seguir jugando”.

Finalmente, agregó: "Soy muy agradecido del básquet, tanto personal como deportivamente, he tenido muchos amigos, me enseñó un montón de cosas, conocí un montón de lugares, perdí, gané, de todo, así que en ese sentido yo soy súper feliz, súper agradecido al deporte y si volviera a nacer lo volvería a elegir”.

Dentis volvió a Neuquén y la incógnita será saber hasta cuándo seguirá jugando y cuántos clubes más seguirán contando con sus servicios. El tiempo lo dirá.

