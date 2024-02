Biguá, armado y listo de cara a la Liga Federal

Inicia este fin de semana la Liga Federal de Básquet 2024, donde seis equipos de Neuquén, más dos de Roca dirán presente en la única zona de la Conferencia sur. El Biguá de Mauricio Santangelo se arcó de gran forma, con la intensión de ser protagonista.

El viernes por la noche comenzará a picar la naranja en la tercera categoría del básquet argentino, el Deportivo Roca y Del progreso de Rio Negro, Perfora y Petrolero de Plaza Huincul, Centro Español de Plottier, más Pacífico, independiente y Biguá, dirán presente en la Conferencia sur.

El Verde debutará en El Nido ante independiente desde las 21hs. Santangelo contará con varios jugadores con experiencia, entre ellos Ezequiel Dentis; Pivote que tuvo doble paso por el rojo temporada pasada. “con Boty, yo estaba en Rosario y arreglamos en 5 minutos. Me siento querido y es un desafío nuevo para mí a los 41 años estar en competencia y estar a la altura”.

El plantel para este 2023 contará con la continuidad de Nicolás Correnti (Base) Pierre lavigne, Nahuel Muñoz, Facundo Ramadori, Tomas Djenderedjian, Marko Pamich. Además sumó el retorno de Luciano Ravera, y la llegada de Fabricio Gentile, además de los juveniles de la casa

“Un plantel con muchos jóvenes, jugamos juntos con Nico Correnti, ya se conocen de la temporada pasada asique vengo a sumar e integrarme con ellos” Dijo Denis, quien post Liga 2022 en el rojo, se fue a China a jugar un torneo de cuatro naciones.

La liga tendrá su primer capítulo el viernes desde las 21hs El Biguá vs. Independiente de Neuquén, Pacífico vs. Petrolero, 21hs: Perfora vs. Del Progreso y Deportivo Roca vs. Centro Español de Plottier.