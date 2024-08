Podio para Neuquén y Rio Negro en el Argentino

Se jugaron en Bahía Blanca, los campeonatos Argentinos de Selecciones C y D Sub 16, donde las selecciones las selecciones zonales tuvieron buenos desempeños, Neuquén se quedó con el tercer puesto en la C, mientras que Rio Negro se coronó campeón de la D, donde consiguió el ascenso.

Los dos equipos el año próximo estarán en la tercera categoría, quedando la corona para las rionegrinas, y por el lado de las neuquinas, a un pasito de la gran final.

Luego de una gran fase de grupos, Neuquén chocó en semifinales ante Asociación del Valle de Chubut, donde los penales jugaron en contra por 5-4, luego de igualar en tiempo regular en 2 tantos.

Hubo que dar rápidamente vuelta la página, y esta vez el final fue para Neuquén que superó a la Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro por 6-2, con tres goles de Alexia Adem, quien terminó como goleadora del torneo con 6 tantos.

Por el lado de Rio Negro, el elenco que comandó Marco Divano dominó las acciones de punta a punta en el D. Luego de ganar su grupo, dejó en el camino a la Asociación del oeste de Buenos Aires por 6-3, y en la gran final, doblegó a la Asociación Noroeste por 2-1.

El equipo campeón, consiguió el ascenso a la C, y además tuvo a Antonia Mallani como la jugadora de la competencia, mientras que Umha Bandieri fue la destacada en la gran final.

La competencia C, que entregó dos ascensos al Argentino B, tuvo a las locales Asociación Bahiense, como las campeonas de la competencia, donde superaron al Valle de Chubut por 1-0.