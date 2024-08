La picante frase de Acuña contra Víctor Blanco tras su debut en River

Huevo picante. Acuña disparó contra Blanco y la dirigencia de Racing: "Me ensuciaron a mí y a mi familia". Foto: X @LigaAFA

Después de su debut en River en el duelo contra Newell's, el neuquino Marcos Acuña sorprendió con una fuerte declaración post partido en contra de Víctor Blanco y la dirigencia de Racing. El zapaleño de 32 años, que jugó los 90 minutos del duelo que el Millonario igualó con los rosarinos 0-0 por Liga Profesional, fue contundente al ser consultado sobre si fue difícil para él tomar la decisión de jugar en el club de Núñez.

"Te digo la verdad, y no lo quiero hablar más, la verdad el único que me llamó fue River. Fue Marcelo. Después, ningún club del fútbol argentino preguntó", fue lo primero que respondió Acuña, quien luego iba a ser lapidario con Blanco y la CD de Racing: "Creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí y a mi familia, recibí amenazas de mucha gente sólo por lavarse las manos ellos", expresó, visiblemente molesto.

"EL ÚNICO CLUB DEL FÚTBOL ARGENTINO QUE ME LLAMÓ FUE RIVER" Marcos Acuña explicó porque decidió llegar al Millonario.



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Qeqv8DeJqP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2024

Tras la llegada del Huevo a River, hubo palabras duras de Blanco respecto de la decisión del neuquino: "Hablamos con Marcos a principios de año y su idea era seguir un par de años más en Europa. River juega la Libertadores y el año que viene el Mundial de Clubes. Imagino que lo han seducido. Son futbolistas y están por el dinero, es la realidad", sentenció el presidente de Racing. La respuesta del lateral campeón del mundo no se hizo esperar, y fue lapidaria. ¿Habrá otro capítulo del cruce?