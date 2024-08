Dura crítica de Víctor Blanco sobre la llegada de Acuña a River

El regreso al fútbol argentino del neuquino Marcos Acuña, con los laureles colgados tras haber sido bi-campeón de la Copa América 2024 en Estados Unidos, generó dos reacciones completamente diferentes. Por un lado, la euforia de River Plate. Por el otro, la desazón de Racing Club de Avellaneda, que soñaba con repatriarlo.

Que el "Huevo" haya decidido cruzarse la banda roja en este mercado de pases, apenas unos meses después de haber visitado el Cilindro y expresado públicamente su deseo de volver a la Academia, fue considerado una traición para los hinchas en Avellaneda. A tal punto que en la previa de la revancha con Huachipato en la Copa Sudamericana hubo algún que otro insulto, lágrimas de decepción e incluso reproches a Víctor Blanco, desde varios sectores de las tribunas.

El presidente no esquivó el tema Acuña. En una nota exclusiva con TyC Sports, dio su mirada respecto a su paso por el Millonario y reveló que sí lo llamaron para intentar concretar su regreso después de más de siete años: “Con Marcos hablamos a principios de año. La idea de él era seguir un par de años más en Europa y bueno…”.

Las declaraciones del presidente de Racing sobre la llegada del neuquino Acuña a River Plate por encima de la "Academia"

uD83DuDDE3? "Si me enteraba tampoco podía hacer nada porque #River está jugando la Libertadores y va a jugar el Mundial de Clubes. Son futbolistas y están por el dinero. Hay que ver las virtudes del que lo contrató".



uD83DuDC49uD83CuDFFC Víctor Blanco sobre Marcos Acuña.pic.twitter.com/Ec8BByeMUp — Paso a Paso RC (@PasoaPasoRC) August 21, 2024

A Blanco no le dolió que el campeón del mundo se inclinara por River, que reactivó su mercado de la mano de Marcelo Gallardo: “También hay que ver las virtudes del que lo contrató. Gallardo lo llamó, lo convenció y seguramente por eso habrá tomado la decisión, pero bueno. Nada… al Huevo agradecimientos, es un campeón”.

Al haber sido un bombazo, que se filtró días atrás y a las pocas horas se concretó, el máximo directivo de Racing no estaba al tanto de la situación de Acuña. Pero él mismo admitió que no había manera de soplárselo al Millonario: “A ver, si me enteraba capaz tampoco podía hacer nada porque River está jugando la Libertadores, va a jugar el campeonato mundial del año que viene. Me imagino que lo habrán seducido.

Esto es fútbol, son futbolistas y están por el dinero. Es la realidad”.