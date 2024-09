Cipolletti empató ante Ferro y mantuvo la categoría

Cipolletti que jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, pudo aguantar el empate y se salvó del descenso, al obtener el punto que necesitaba para mantener su lugar en la categoría.

El albinegro y Ferro Carril Oeste de General Pico igualaron sin abrir el marcador en el marco de la séptima fecha del nonagonal de la fase Revalida por el Torneo Federal A 2024 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del apéndice para los clubes indirectamente afiliados, el Consejo Federal

El equipo de Gabriel Nasta jugó media hora con un futbolista menos por la expulsión del otamendino Laureano Tello, pero resistió con mucho sacrificio y sumó para lograr el primer objetivo de este certamen, que se habían planteado con la llegada del entrenador. Ahora buscará meterse en los cruces por la media plaza por el segundo ascenso a la Primera Nacional 2025 en la mejor posición posible.

El cotejo fue complicado desde el inicio para el elenco albinegro, y se vio superado por el rival. Ferro salió a jugarse las últimas cartas que le quedan para quedarse en la categoría y tuvo sus chances para ponerse al frente con remates de media distancia. El ex Camioneros, Axel Musarela manejó los tiempos y el verde pampeano estuvo cerca del primero. Los rionegrinos respondieron con un par de jugadas colectivas que pudieron darle la ventaja. La más clara fue para el juvenil Santiago Jara, que remató y conjuro el golero Francisco Del Riego.

De todas formas, la producción del local fue floja, a tal punto que Nasta hizo un cambio antes de la media hora de la etapa inicial, cuando mandó a la cancha a Nicolás "Mayonesa" Iachetti por Jara.

Carreras uno de los jugadores claves en Cipolletti. Foto: Luis Alberto Amaolo.

Ya en el complemento, la visita dispuso de una oportunidad muy clara. Riveros le ganó la posición a Kucich, que se quedó pidiendo falta, entregó una buena habilitación a Álbaro Orueta, que estaba solo en el área chica. Con Crespo superado, el delantero se perdió un gol increíble abalo del arco.

Inmediatamente al gol errado de Ferro, el juez Rekers le mostró la roja directa a Laureano Tello por un golpe a Alejo Morales, que en la misma acción vio la amarilla tras reaccionar.

Con un hombre más, Ferro generó menos que en el once contra once. Creció la figura del veterano Manuel Berra, ganando todo de cabeza en defensa, con cruces fundamentales.

Los últimos intentos rivales fueron desactivados por Facundo Crespo y el pitazo final de Rekers desató el desahogo de los jugadores y de la gente, que está directamente relacionada con alejarse de la zona baja.

A falta de seis puntos por disputarse, Cipolletti mantuvo los ocho que le lleva a Ferro, que está último en la tabla del descenso y por eso matemáticamente concretó el objetivo.

Síntesis Cipolletti 0 - Ferro de General Pico 0

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Manuel Berra y Matías Kucich; Matías Carrera, Lucas Argüello, Laureano Tello, Leandro Wagner y Alex Díaz Borda; Juan Martín Amieva y Santiago Jara. DT: Gabriel Nasta

Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa): Francisco Del Riego; Maximilano Paredez, Juan Cifuentes, Federico Peralta y Agustín Zanoni; Diego Núñez, Alejo Morales, Álbaro Orueta y Axel Musarela; Luciano Riveros. y Brian Cuello. DT: Nelson Benitez

Cambios: PT, 27 Nicolás Iachetti por Jara (C). ST 18 Manuel Del Bianco y Albano Orueta por Zanoni y Paredes (F), 21 Darío Giovanoni y Boris Magnago por Amieva y Díaz (C), 27 Gastón Torres por Cuello (F), 37 Damián Jara por Wagner (C) y Alex Sosa por Peralta (F).

Expulsado: ST, 12 Tello (C)

Cancha: La Visera

Árbitro: Fernando Rekers