Carlos Monti adelantó el escándalo que desatará Viviana Canosa: “Cuando se vaya del canal…”

Viviana Canosa tiene todo acordado para abandonar El Trece luego de lo que fue un corto paso de su programa que despertó grandes polémicas. Sin embargo, las autoridades decidieron darle un cierre y todo se creía que era en buenos términos. Sin embargo, apareció Carlos Monti para contar que se viene una situación problemática con la conductora.

Desde El Trece están convencidos que la salida de Viviana Canosa se da en buenos términos, ya que pactaron una fecha puntual para que no tenga que irse por la puerta de atrás de su ciclo. Es por eso que le dieron un tiempo para despedirse de su público y dar por cerrado su paso por el canal, que fue muy corto.

Luego de lo que fue su último programa el pasado jueves 24 de julio, en Carnaval, canal de streaming en el que también trabaja, le consultaron qué le depara el futuro. “¡Me quedo sin laburo la semana que viene! Me voy el jueves que viene…”, expresó hace unos días en este ciclo.

Fue así como comenzó a exponer su molestia con el ciclo: “Es una locura, me ofrecen algo los domingos, pero la verdad no quiero. Sería a la noche, pero no sé, era para hacer entrevistas y después no sé si va tipo aplicación. Creo que es una manera de no terminar de echarme, pero me voy”.

Con esto, la conductora dejó en claro que desde el canal buscaban reacomodarla para evitar su enojo por el fin repentino de su programa. Ene ste contexto, apareció Carlos Monti para revelar que todo sería una maniobra por el temor que genera la salida de Viviana Canosa y lo que puede llegar a ser un escándalo.

Es que con la cantidad de programas que se levantaron en los últimos meses, en El Trece temen por un ataque de ella en el que ventile las internas y cómo se manejan puertas adentro. “Olvídense, cuando termine su programa, Viviana va a empezar a hablar del canal”, contó en Mediodía bien Arriba.

“¡Más abundantemente! Es decir nosotros nos vamos a enterar de los entretelones cuando pase eso, por ahora son versiones o trascendidos, no mucho más”, marcó sobre lo que podría ser un verdadero escándalo por la posibilidad de que Viviana Canosa filtre los secretos de esta emisora.