Por ahora, Diego Martínez seguirá siendo el entrenador de Boca

El entrenador de Boca, Diego Martínez, se reunió con los integrantes del Consejo de Fútbol del club en el hotel Intercontinental, donde se hospedó la delegación Xeneize antes del Superclásico con River Plate de ayer sábado en la Bombonera en el que el Xeneize perdió por 1 a 0 y evaluaron el futuro del DT, quien aseguró que está con fuerzas pero no quiere "hacerle mal" al club. Por ahora no lo van a echar y no va a renunciar, pero en las próximas horas el panorama podría cambiar.

De la cumbre participaron Marcelo Delgado y Mauricio Serna, dos integrantes del Consejo, que hablaron con el director técnico y su ayudante principal, Cristian Bardaro. Si bien aseguran que siempre tienen estos encuentros posteriores a cada partido e independientemente del resultado, la charla en este contexto no fue un dato menor.

Hasta ahora la salida del entrenador no se concretó, pero será hora a hora y no sería sorpresivo que ocurra en los próximos días. Es que este domingo el plantel tendrá día libre. De todos modos, es duda si dirigirá al equipo el próximo sábado desde las 20 en la visita a Belgrano de Córdoba.

Los días de Diego Martínez para seguir en Boca parecen contados

"Tengo fuerzas para seguir, pero siempre voy a querer lo mejor para Boca. Entre todos los que trabajan en el club veremos qué es lo mejor. Nosotros como el cuerpo técnico tenemos muchas fuerzas para seguir, tratar de levantar y seguir peleando tanto el campeonato como la Copa Argentina. Sé que los resultados son importantes para las gestiones", reconoció Martínez, golpeado, en la rueda de prensa.

Si bien aseguran que las charlas luego de los partidos son habituales, sin dudas que el cónclave de anoche no fue uno más. Por ahora no se tomó ninguna determinación -según deslizaron por tratarse de una caída contra River Plate-, pero no sería sorpresivo que en los próximos días el panorama cambie.

En primer lugar, el Consejo de Fútbol tiene intenciones de que Martínez esté al frente del equipo el próximo sábado cuando el azul y oro visite a Belgrano por la Liga Profesional. De todos modos, esto está por verse y en los próximos días los dirigentes se reunirán con el técnico y sus colaboradores.

Así se retiró ayer el entrenador de Boca

“Tengo fuerzas para seguir pero, vamos a hablar, porque no le vamos a hacer mal a Boca” Diego Martínez en conferencia de prensa. El DT Xeneize se retiraba así del estadio. pic.twitter.com/RnXnWiRzlP — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 21, 2024

Más allá de sentir fuerzas para seguir, el Consejo cree que le será muy difícil a Martínez poder revertir el presente futbolístico del equipo. Pese a que por ahora lo bancan, esto será día a día y tendrá que ver también cómo se sienta el entrenador.

A nueve puntos de Vélez (líder de la Liga Profesional) y con un partido más, parece muy difícil que poder pelear por el título aún con 12 fechas por delante. El premio consuelo en el certamen sería sumar para intentar lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores mediante la tabla acumulada.



Por otro lado, el Xeneize está en los cuartos de final de la Copa Argentina: su próximo rival será Gimnasia y Esgrima Plata. Se sueña con la consagración para lograr un título (algo que no consigue desde marzo de 2023) que también le daría un lugar en la máxima competencia del continente en la edición del año que viene.