¡Con barbijos! La insólita iniciativa de los hinchas de Atlético Madrid

Se viene el Clásico de Madrid el próximo domingo, y los hinchas del Atlético Madrid ya lo palpitan. De cara al encuentro en el que el Colchonero recibirá al Merengue en el estadio Civitas Metropolitano por la fecha 8 de La Liga, se conoció una insólita iniciativa de los hinchas locales, que promueven la idea de ir con barbijos a la cancha para insultar libremente sin ser sancionados. El principal foco de los insultos estará en Vinícius Júnior, quien frecuentemente levanta la mano frente a los cantos y agravios racistas que enfrenta en los estadios españoles.

Desde ayer el hashtag #MetropolitanoConMascarilla es tendencia en las redes sociales de los Colchoneros. Con esto promueven la asistencia al estadio con la boca tapada que no se los identifique, sobre todo a quienes planean atacar a Vinícius, uno de los "predilectos" a la hora de recibir insultos. Según varios hinchas, esto se "justifica" para "evitar una campaña del Madrid con insultos racistas inventados para dañar la imagen de los otros clubes". Recientemente, un hincha del Mallorca fue condenado a un año de prisión por insultos racistas contra el brasileño.

Insólito pero real: un grupo de hinchas de Atlético Madrid propuso ir al partido ante Real con BARBIJOS para poder insultar a Vinicius sin ser sancionados.

Colchoneros y Merengues se medirán este domingo en el Wanda Metropolitano.





Lo llamativo fue que esta campaña tuvo muchísima banca en España más allá de los hinchas del Atleti, e incluso fue una de las principales tendencias en X. "Monicius quiere que no haya insultos racistas y que tengamos miedo de decirlo, la solución no es callarse. #MetropolitanoconMascarilla y manotazo al móvil que veáis", fue uno de los comentarios con más interacciones en la red social, dando instrucciones de impedir que otros hinchas difundan videos de los insultos. Por ahora, no hubo ninguna respuesta ni del Real Madrid ni de ninguno de sus protagonistas acerca de esta campaña.

Los antecedentes de los Colchoneros contra Vinícius

No es la primera vez que los fanáticos del Atlético van contra la figura del Real Madrid y se genera polémica por cánticos, insultos y actos racistas. En la previa del duelo de Copa del Rey de la temporada 2022/2023, los hinchas hicieron una figura del crack brasileño y la colgaron de un puente cercano al estadio. En el mismo partido, donde los rojiblancos eliminaron al conjunto madridista, los aficionados le cantaron "¡eres un mono, Vinicius eres un mono!". Este domingo, parece que el público del Atleti redoblará la apuesta con los improperios racistas, esta vez cubiertos con barbijos.