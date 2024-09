Debutó el día que atajó Enzo Pérez en River y criticó a Demichelis: "Pensé que me bancaba"

Tomás Lecanda es uno de los tantos jugadores surgidos de las inferiores de River Plate que tuvo su chance, pero debió seguir su carrera en otro lado. El zaguero, hoy de 22 años, juega en Ecuador donde busca reencontrarse con su mejor nivel y regresar a Argentina, y fue muy crítico con el ex DT Millonario Martín Demichelis, respecto a cómo lo trató a la hora de descartarlo del club.

En sus primeros días de su regreso a River en 2023, tras un préstamo en Aldosivi, un recién llegado Demichelis le comunicó a Lecanda que no lo iba a tener en cuenta. luego, cuando vio los resultados de sus exámenes físicos y atléticos, el entrenador lo reconsideró, lo llevó a la pretemporada y hasta llegó a ponerlo de ejemplo ante el resto del plantel por su persistencia y su capacidad para dar vuelta la situación. Ese mismo día, llegó la gravísima lesión que lo separó para siempre del club.

Así lo contó Lecanda: "Cuando arrancamos a entrenar me puso de ejemplo delante de todo el plantel, diciéndome que me había ganado el lugar. Finalmente, ese mismo día me rompí la rodilla. Lo fui a marcar a Palavecino, escuché un ruido y se me empezó a salir la rodilla de lugar. Un par de minutos después me tiré al piso y Pedro Hansing me dijo que me había roto", dijo en diálogo con el diario Olé.

Lecanda en Aldosivi ante Borja, recién llegado al Millonario en 2022.

El regreso a los entrenamientos de Lecanda tras la rotura de ligamentos no fue como esperaba y ya Demichelis había decidido cederlo a préstamo o simplemente dejarlo ir: "A partir de ahí se me empezaron a complicar las cosas porque el tren de River no pasa siempre. En ese momento me acuerdo de que lo único que pensaba era lo injusto que había sido el fútbol: no me fui de vacaciones, me gané mi lugar y me terminé rompiendo", lamentó.

"Hice la rehabilitación con Bombicino, volví a hacer fútbol y Martín (Demichelis) me dijo que no me iba a tener en cuenta por lo que iba a tener que buscar club. Me molestó porque pensé que me iba a bancar hasta fin de año por todo lo que había dicho en la pretemporada y lo que me había pasado. Hay cosas que no puedo controlar, si el DT no me quiere tener en cuenta, ya está. De hecho le pedí que me dejara jugar un par de partidos en Reserva para mostrarme antes del mercado de pases y no me dejó", manifestó Lecanda.

Su debut en River con Enzo Pérez en el arco

En aquel partido de 2021, con 19 años, Lecanda saltaba a la cancha por primera vez en su carrera como zaguero en una línea de tres junto a Jonatan Maidana y David Martínez, y con Enzo Pérez como arquero. Ese equipo sacó adelante el encuentro ante Independiente Santa Fe y terminó festejando un inolvidable 2-1 gracias a los goles de Julián Álvarez y Fabrizio Angileri.

Lo que probablemente quedó en el olvido, es que el propio Lecanda había sido la primera alternativa para ocupar el arco ante las ausencias de los arqueros del plantel, contagiados de COVID-19: "Un par de días antes de jugar ese partido se me acerca Matías Biscay y me dice: '¿Tomi, vos atajás?'. Yo lo miré y le dije: 'Sí, yo no tengo problema'", contó en Olé.

Y añadió: "A todo esto, éramos 10 ó 12 jugadores entrenando, el resto estaba contagiado. Después me cayó la ficha de que podía llegar a debutar siendo arquero habiendo jugado toda la vida de central. De hecho, llegó a aparecer en la tele un buzo de arquero con mi apellido".

Sin embargo, el destino hizo que su debut fuese algo más coherente, ya que terminó jugando en su posición porque el fierro caliente lo agarró Enzo Pérez. Así lo recordó Lecanda: "Enzo venía con una molestia muscular y estaba muy justo. Marcelo nos reunió a los que estábamos disponibles y nos dijo: 'Muchachos tenemos que sacar esto adelante, pero antes que nada necesitamos un arquero'. Inmediatamente, Enzo dijo: 'Atajo yo''".