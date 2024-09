Nació en Neuquén, jugó en River, trabaja en Grecia y admira a una comunidad mapuche

El arquero neuquino Daniel Mario Vega nació en Cutral Co, tuvo sus comienzos futbolísticos en Alianza en la comarca petrolera de la mano de un histórico del Gallo, Néstor Omar Poblet y de adolescente se fue a Buenos Aires para formarse en Nueva Chicago, elenco con el que debutó profesionalmente en la temporada 2003/04.

Luego pasó a River Plate, equipo en el que alternó entre titular y suplente hasta su pasó al fútbol de Chipre y luego a Estados Unidos, donde puso punto final a su carrera en 2022.

Su último equipo fue San Jose Earthquakes en 2021, allí tuvo nuevamente como entrenador a Matías Almeyda, a quien había tenido en River. Desde que decidió dejar la actividad profesional, acompaña al "Pelado" en su cuerpo técnico como entrenador de arqueros. Primero lo hizo en el elenco en el que colgó los guantes en la MLS y, desde 2022, lo hace en AEK de Atenas.

Daniel Mario Vega, fue arquero de River varios años, nació en Cutral Co

El "Indio" Vega hizo su debut en Primera en 2003 defendiendo el arco de Nueva Chicago. Tras descender en 2004 con el "Torito" de Mataderos. Se quedó en el club y se convirtió en una de las grandes figuras que conseguirían el recordado ascenso en 2006. Para mediados de 2007, despertó el interés de River, quien lo llevó para que pelee por un puesto con Juan Marcelo Ojeda. Tras un año como suplente de el ex Rosario Central y la selección Argentina. El neuquino tuvo su estreno en el arco del Millonario en el Apertura 2008, más precisamente en octubre de aquel año y fue por una lesión del ex "Canalla". Durante 2009 y el comienzo de 2010, el de Cutral Co fue el titular del equipo, pero eso cambió con la llegada a primera división de Juan Pablo Carrizo.

Tras el descenso del club de Núñez, Almeyda le dio la titularidad a Chichizola en la primera mitad del torneo, pero a comienzos de 2012, Vega se ganó el puesto y terminó atajando hasta el ascenso. La llegada de Marcelo Barovero lo relegó al banco de suplentes nuevamente y así fue hasta que se marchó del club en 2013.

La etapa final de la carrera del "Indio" fue en equipos menores: entre 2013 y 2015 atajó para Anorthosis Famagusta de Chipre y luego pasó el fútbol de Estados Unidos para defender los arcos de Miami FC, Tampa Bay Rowdies y San Jose Earthquakes, elenco con el que puso punto final a su trayectoria en 2021.

El Indio Vega y una charla movilizante con una comunidad mapuche

“Me crie de chico yendo a escuchar a Rubén Patagonia, los hermanos Berbel. Esas cosas se han perdido. Nos enseñaron mucho sobre nuestra cultura. Esas cosas me encantan, me llenan. Soy curioso, me encanta saber cómo viven, cómo piensan. Cuando me hacen ese tipo de invitaciones, ni lo dudo. Mi mujer sabe que nos quita un día de vacaciones con la familia, pero sabe que a mí me gustan ese tipo de cosas y las acepta porque me llenan mucho”, le contó Daniel Vega a un medio periodístico capitalino hace unos años tras dar una charla para una comunidad mapuche Huayquillan de Colipilli, un pueblo al norte de Neuquén.

Además, agregó: “Me llama mucho la atención cómo viven, la unión que tienen. No viven de lo material. Ellos viven sin las preocupaciones innecesarias que tenemos nosotros. El mundo evolucionó mucho y ellos se han quedado en lo más esencial, como la luz, gas…También son un pueblo olvidado, porque se los visita solo cuando hay elecciones. Me interesó un montón de cosas sobre ellos. Cómo están organizados culturalmente, lo que hacen para convivir”.

El Indio Vega, lejos de Neuquén, pero no se olvida de sus orígenes.