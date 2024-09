Otra vez impugnaron la asamblea de la Federación Neuquina de Boxeo

La todavía conducción de la Federación Neuquina de Boxeo convocó a una conferencia de prensa en la Casa del Deporte y no les abrieron las puertas y se hizo en la vereda.

La Federación Neuquina de boxeo aún sigue sin definir sus autoridades de manera legal, y luego de la cuarta asamblea realizada, llegó una nueva impugnación por parte de la lista oficialista, que acusó de “estafa política” el acto realizado en Ciudad Deportiva hace semana y media, donde Omar Tapia fue electo presidente.

Se llamó a conferencia de prensa en la Confederación neuquina del Deportivo, que cerró sus puertas, por lo que terminó siendo un acto convocado en la vereda de la calle Independencia. De la misma participaron clubes de Plottier, Vista Alegre, Centenario, y Neuquén capital, más técnicos de diferentes gimnasios y boxeadores reconocidos, tanto en el plano amateur como profesional.

Previo a la asamblea que se realizó en Ciudad Deportiva, hubo tres frustradas, dos llevadas adelante por la directiva oficial, y una realizada en las tribunas del club Independiente por parte de la oposición. La cuarta fue la que determinó que Omar Tapia sea electo Presidente de la Federación.

Foto de la cuarta asamblea, donde se proclamó presidente a Omar Tapia. Fue nuevamente impugnada

Ante esto, y con una serie de irregularidades denunciadas por la lista oficialista, encabezada por Gabriela Ortiz, es que llegó otra impugnación ante el ente regulador, que pasada una semana y media, aún no había expedido el comunicado de asunción de la nueva directiva.

Fueron tres pedidos presentados, dos de dos clubes, y otra de la lista oficialista. “Hubo una estafa política, dijo José Ortiz, quien dejaba su mandato. “Nosotros confiamos plenamente en las autoridades de Personería jurídica, y ellos bajaron línea. Quien llevó adelante la asamblea no estaba nombrado por el gobierno, asique considero esto como estaba. Nosotros seguiremos acompañando a los boxeadores”.

Otro de los puntos importantes es el padrón que terminó votando, entre ellos aparece el nombre del club Unión de Zapala, que no solo apareció sin tener actividad relacionada, sino que terminó nombrando a Martín Sosa (reconocido dirigente del fútbol) como tesorero de la actual comisión.

“Nos llamó la atención la presencia del club Unión de Zapala”, dijo Gabriela Ortiz, agregando además “que nunca perteneció, y que en estos siete años que estamos en la federación, nunca lo tuvimos dentro del libro de socios, apareció de la nada. Después de la mediación se nos pidió que consideremos que clubes estaban asociados, y en la asamblea no se nos consideró a ninguno, sacando del padrón clubes que eran fundadores, dando lugar a clubes que aparecen de la nada con voto”.

“La persona que llevó adelante la asamblea no sabemos en calidad de que, si era mediador o cual era el rol, porque no era una persona que estaba abalada por decreto para que pertenezca a personaría jurídica… Acá hay un responsable de todo esto, Juan Grandi es el responsable de Personaría jurídica. El que llevó adelante la asamblea no era personal de la institución, incluso su planta política pertenece a otro ministerio”. Denunció.

Con esto, se vendrá un "quinto round", a la espera de saber quién estará al frente de la Federación Neuquina de Boxeo en los próximos dos años.

Fuente: Neuquén Deportivo