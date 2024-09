Riquelme emocionado tras ingresar al Salón de la Fama del Fútbol

El máximo ídolo de Boca, ex futbolista y hoy presidente de la institución; Juan Román Riquelme, hizo su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol internacional, y entre lágrimas dio un emotivo discurso donde agradeció a quienes lo nominaron, y recordó su parte emocional dentro de un campo de juego “el 10 de noviembre del 96 tuve la suerte de debutar en primera con la camiseta de Boca, ese día entre a la película más linda de mi vida”.

En el escenario del Teatro Bicentenario de la Ciudad de León, México; el tricampeón de América recibió, junto a otras a otros 18 jugadores del fútbol, la distinción a la Salón de la Fama del fútbol, siendo parte de las 165 leyendas que lo integran. En su momento, el actual presidente de Boca agradeció “Grupo Pachuca, y a todos los periodistas que votaron y se acordaron de mi nombre”

En el discurso, hizo mención a sus inicios “yo soñaba ser futbolista, desde chiquito. Le quería comprar la casa a mi mama, soñaba con eso, no tenía otra cosa en la cabeza y sentía que de esa manera le podía cumplir. Pasó el tiempo y el 10 de noviembre del 96 tuve la suerte de debutar en primera con la camiseta de Boca, ese día entre a la película más linda de mi vida”.

Sin ocultar su emoción, y entre lágrimas, Román señaló que “. Pensé que jugar al fútbol era solo patear la pelota , disfrutar , correr, gritar un gol, dar un pase… cuando pasó el tiempo me di cuenta que no, que la gente te saludaba y daba cariño. Empezó a tener otro sentido, empecé a tener otra responsabilidad y fue fabuloso. No lo imaginaba”.

“Nunca pensé que ser jugador de fútbol iba a ser tan lindo, que uno iba a tener la suerte de vivir esto, conocer el mundo, diferentes culturas, conocer gente, y que la gente te de cariño es maravilloso. Solamente decir gracias, disfruté mucho la fiesta de esta noche”.

Además de Riquelme, en la generación 2024 internacional, hicieron su ingreso Andrea Pirlo, David Beckham, Oliver Kahn, Iván Zamorano, Diego Simeone, y José Luis Chilavert. Los últimos argentinos que habían hecho su ingreso fueron Gabriel Batistuta y Javier Zanetti en el 2019.