Juvenil de Boca no se entrenaba y descubrieron que firmó contrato en Arabia Saudita

Boca Juniors presentó una queja formal ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) luego de que Isaías Rodríguez, un juvenil de su reserva, firmara un contrato con el club saudí Al-Ittihad. El lateral izquierdo, de 18 años, dejó de presentarse a los entrenamientos durante tres días consecutivos, lo que despertó preocupación en el club argentino. Tras buscarlo en su domicilio, dirigentes de Boca descubrieron que Rodríguez ya había sellado su vínculo con el equipo árabe.

El reclamo de Boca, presidido por Juan Román Riquelme, se centra en que el futbolista aún no había firmado su primer contrato profesional con el club, pero estaba en período de hacerlo. Por su parte, los allegados al joven aseguran que al no haber firmado aún el acuerdo, Rodríguez no tenía obligaciones formales con la institución.

La situación generó malestar en el club de La Ribera, que acudió a la FIFA en busca de una compensación. En caso de que Isaías Rodríguez debute con Al-Ittihad, a Boca sólo le correspondería percibir el monto correspondiente a los derechos de formación del jugador.

Isaías Rodríguez, nacido el 5 de enero de 2005, demostró un gran potencial en su posición como lateral izquierdo. Participó en cinco encuentros de la Copa Libertadores Sub-20 con Boca, lo que lo perfilaba como una de las jóvenes promesas del club.