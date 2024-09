Se complicó la situación de Cascini, Bermúdez y Delgado por el abuso sexual en Boca

La tranquilidad que llegó a Boca Juniors luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar en los penales a Talleres de Córdoba en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza se vio sacudida por una noticia que dejó muy complicados al colombiano Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado en la causa judicial por el presunto encubrimiento del abuso sexual de Jorge Martínez, ex entrenador de plantel femenino, contra Florencia Marcó, ex-empleada del club en el área de prensa.

La situación parecía traer alivio cuando la Cámara decidió correr del proceso al fiscal Marcelo Martínez Burgo, pero el nuevo instructor de Tribunales, Marcelo Roma, no solo ratificó lo decidido por su antecesor sino que además pidió indagatorias urgentes de los miembros del Consejo de Fútbol del Xeneize, de quienes también solicitó su procesamiento y elevación a juicio. Se cree que la carga probatoria es muy alta como para que los acusados no terminen enfrentándose a penas que alcanzan hasta tres años de prisión. Además, el Patrón y el Chelo también afrontan a una causa por falso testimonio, al haber declarado que no estaban enterados del delito hasta su llegada a los medios, cuando Marcó denunció que lo había informado.

uD83DuDEA8 Se complicó la situación de Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado en la causa judicial por el presunto encubrimiento del abuso sexual de Jorge Martínez, exentrenador de plantel femenino, contra Florencia Marcó, exempleada del club en el área de prensa.



El 10 de abril de 2024 fue condenado a un año de prisión por abuso sexual simple contra Florencia Marcó el ex director técnico del fútbol femenino de Boca, Jorge Martínez, acusado de acosarla y tocarla en sus partes íntimas. En su denuncia, la víctima contó que había informado la situación al Consejo de Fútbol y que no hicieron nada para revertir la situación, algo que se contradice con las declaraciones de Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, quienes aseguaron que no estaban enterados del hecho hasta que se volvió mediático.

Marcelo Martínez Burgo no creyó en la palabra de los integrantes del Consejo y, al conocer el fallo contra Martínez, pidió que se formara una causa por falso testimonio y otra por encubrimiento, en la que también incluyó a Raúl Cascini y a Adriana Bravo, quien fuera responsable del Departamento de Género e Igualdad. Ambas comenzaron a tramitarse por separado: Martínez Burgo aceleró en la de encubrimiento con 22 declaraciones testimoniales y la de falso testimonio recayó en otro juzgado, el 59, que no tiene un juez titular y era subrogado por el doctor Carlos Bruniard. Sin embargo, se planteó una cuestión de competencia y por economía procesal ambas iban a ser tramitadas por un solo juzgado, por lo que la Cámara decidió mandar todo al juzgado 59 con la intervención del fiscal Marcelo Roma.

?? La Justicia volvió a citar a declarar a Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado en la causa contra Jorge Martínez por abuso sexual a Florencia Marco. pic.twitter.com/wEoSve3Qjb — Marirró Varela ??uD83CuDF1F?? (@marirrovarela) September 9, 2024

En cuanto contó con las fojas de la causa, el fiscal a cargo vio que la evidencia estaba consolidada, sobre todo por testigos que ratificaron la versión de Marcó, entre ellas futbolistas del plantel femenino de Boca, y por conversaciones por WhatsApp de la jefa de prensa con los integrantes del Consejo de Fútbol. Es por eso que le pidió al juzgado que tiene al frente al doctor Alejandro Ferro que conceda las indagatorias de Bermúdez, Cascini y Delgado como presuntos autores prima facie del delito de encubrimiento y sobre El Patrón y el Chelo también de falso testimonio. Ahora se espera la decisión del magistrado, pero suponen que dará curso a la petición.

Quieren dar vueltas sobre un asunto que para nosotros está claro. Ella se presenta el 31/1/23 a Recursos Humanos del club porque debía retomar su actividad y pide licencia porque denuncia que Martínez la había abusado, cuando durante todo el 2022 nunca dijo eso. Al día siguiente va a comisión de género, vuelve a pedir vacaciones y 24 horas después la entrevista un equipo interdisciplinario ya que ella requería urgencia, se le aconseja que denuncie y haga terapia. Manifiesta que no quiere denunciar, se le otorga la licencia y el equipo interdisciplinario hace un dictamen a mediados de mes que eleva a la secretaría del club y así el 17 de febrero se ordena instruir sumario administrativo interno y se designa un instructor", informaron en su momento los abogados de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca a Infobae. "A comienzos de abril, al enterarse por los medios de comunicación que Marcó había realizado una denuncia judicial y después de certificar que esto era así, se archiva el sumario hasta esperar la decisión de la Justicia para evitar resoluciones contradictorias. En paralelo, y ante el conocimiento de la denuncia, se licencia a Martínez separándolo del plantel femenino y cuando se termina su contrato a fin de 2023 no se le renueva. Esta es la verdadera historia y por eso no se entiende la acusación sobre Bermúdez, Cascini y Delgado", agregaron.

"Cuando Martínez me toca la cola hablo con Jorge Bermúdez, con Raúl Cascini y hablo Marcelo Delgado. Ellos me dicen que ya lo estaban hablando con Riquelme y también con Cristian, el hermano de Román. Estaban informados y no hicieron nada hasta que la denuncia se hizo pública" pic.twitter.com/6stsOH7KJF — sombrerero (@sombrero567) September 9, 2024

Por otro lado, Marcó respondió que "entre marzo de 2022 y enero 2023 hablé con el Consejo de Fútbol y directivos de Boca sobre las situaciones de abuso y violencia que estábamos viviendo por parte del DT, donde les detallé puntualmente lo que estaba sufriendo. Como no hacían nada, el 31/01/23 presenté la denuncia en Recursos Humanos y en el Departamento de Inclusión e Igualdad y al día siguiente se abrió el protocolo con una entrevista realizada por la abogada y la psicóloga de dicho departamento. En el juicio la misma psicóloga declaró que no habían tomado acción porque no consideró grave el hecho denunciado. Es más, la respuesta fue que debía reintegrarme a mis labores. Por eso hice uso de mis vacaciones, para no ir a trabajar junto a mi abusador. Cuando retomo mis actividades el 23 de febrero veo que nada cambió y al día siguiente el club me da la licencia sin explicar por qué. Viendo lo que sucedía, decidí realizar el 7/3/23 la denuncia judicial que toma estado público el 3 de abril. Para esa fecha, ellos sabían todo lo que había ocurrido. Pero todo. Y siempre lo encubrieron pensando que no iba a pasar nada", sentenció.