El domingo, Atlético Rafaela y San Martín de Formosa lograron el pasaje a la final por el segundo ascenso del Torneo Federal A 2025 a la Primera Nacional 2026.

El Formosa, San Martín vapuleó a 9 de Julio de Rafaela al golearlo 4 a 1, para el "Franjeado" convirtieron Dylan Leiva, Mauro Siergiejuk, Gervasio Núñez y Facundo Monín, para el elenco de la "comarca lechera" santafesina descontó Jerónimo Almada. En el global los del norte se llevaron la serie por 5 a 3, ya que en la ida habían caído por 2 a 1.

Atlético Rafaela superó a Douglas Haig y tendrá su segunda final consecutiva de la temporada

En tanto, el gran candidato al segundo ascenso, Atlético Rafaela ante una multitud en el Monumental del barrio Alberdi, volvió a superar a Douglas Haig de Pergamino por 2 a 1, tal como había ocurrido hace ocho días en el Miguel Morales en el norte de la provincia de Buenos Aires y ganó la serie 4 a 2 en el global.

Juan Martín Capurro y Derlis Aquino marcaron para "La Crema", mientras que Emiliano Bogado anotó para "El Milán" de Pergamino, donde fueron titulares los ex Cipolletti, Boris Magnago y Brian Meza.

A dos partidos, con ventaja deportiva para los santafesinos se jugarán los dos próximos fines de semanas, los partidos que determinarán quién acompañará a Ciudad Bolívar a la Primera Nacional 2026. El primer cotejo se llevará a cabo en Formosa, en estadio 17 de Octubre.