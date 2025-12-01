El encuentro ante Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura será especial para Racing debido a la despedida de Gabriel Arias, arquero y referente, que cerrará su ciclo en el equipo de Avellaneda. El guardameta neuquino de 38 años decidió no renovar su contrato, que vence el 31 de diciembre, y hoy tendrá su despedida en el Estadio Presidente Perón.

Su llegada en 2018 representó toda una etapa de éxitos en la Academia, donde rápidamente se consolidó como una pieza clave del equipo bajo la conducción de Eduardo Coudet levantando la Superliga 2019 en su primera temporada. En total fueron seis títulos y más de 250 partidos vestido de albiceleste, lo que lo convirtió en el segundo arquero con más presencias jugando para Racing.

Casi ocho años y seis títulos después, Arias se despide de la Academia.

En los últimos meses, Arias perdió la titularidad en favor de Facundo Cambeses, quien se afianzó bajo los tres palos y su actuación lo llevó a debutar con la Selección Argentina. El cambio de arquero comenzó el 19 de agosto durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol, cuando el entrenador Gustavo Costas decidió reemplazarlo en el cierre para que el ex Banfield atajara en una definición por penales, que finalmente no se disputó debido al gol agónico de Franco Pardo que significó el pase a cuartos.

Su último encuentro fue la derrota ante Unión el 31 de agosto, y desde entonces Cambeses se mantuvo como titular en los últimos 14 encuentros, donde logró mantener la valla invicta en 11. Pese de los rumores sobre un supuesto conflicto con Costas luego de su suplencia, Arias desmintió cualquier pelea con un divertido posteo en las redes sociales del club. De esta manera, el neuquino cierra la etapa más importante de su trayectoria, que lo vio levantar títulos, transformarse en referente del vestuario y también en ídolo de la hinchada racinguista.

Los números de Gabriel Arias en Racing

En total, el guardameta neuquino que supo representar a la selección de Chile redondeó 254 partidos, segunda marca más alta para un arquero en la Academia, con un registro de 124 triunfos, 70 empates y 60 derrotas. Además, recibió 246 goles y alcanzó las 101 vallas invictas. Sus títulos en Avellaneda fueron la Superliga 2018/19, el Trofeo de Campeones de 2019 y 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.