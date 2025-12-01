Se llevó a cabo el cierre del Programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa conjunta pública-privada que buscó potenciar el rol deportivo y social de las instituciones del Neuquén, impulsando sus capacidades de gestión, liderazgo y sostenibilidad. El acto estuvo encabezado por la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, junto con representantes de Pan American Energy (PAE) y dirigentes deportivos de distintos puntos de la provincia.

La actividad se realizó este lunes en el Club de la Mutual del Banco Provincia del Neuquén (BPN), con la presencia de autoridades provinciales y de la empresa, además de Jorge Luis Burruchaga, futbolista argentino integrante del seleccionado nacional campeón del mundo en México 1986.

Sobre la actividad, Corroza expresó que “es un día muy importante para nosotros, porque es la finalización de un ciclo de trabajo en conjunto, desde lo público y lo privado, que nos ha permitido brindarles herramientas a los clubes para poder fortalecer a las dirigencias y a quienes trabajan absolutamente todos los días con nuestros niños, niñas y adolescencias”.

La ministra remarcó la importancia de “estos espacios donde se generan herramientas que surgen de un trabajo en conjunto” y también destacó el trabajo del gobierno provincial en materia deportiva, tanto “a través del plan Clubes Sociales, con el aporte económico que les damos para infraestructura, como con las distintas formaciones que estamos llevando adelante”.

“En este caso, junto a la empresa PAE, venimos trabajando en muchas localidades del interior y venimos haciendo un trabajo en conjunto desde hace mucho tiempo. Hoy ya entregando los certificados para quienes terminan, para la cohorte que termina esta formación”, indicó y destacó la presencia de Jorge Burruchaga en el cierre del ciclo.

El referente de Relaciones Institucionales de PAE, Nicolás Fernández Arroyo, expresó que “este programa demuestra que los clubes son verdaderos motores del desarrollo comunitario y de la inclusión social. Desde PAE renovamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo estos espacios que integran, contienen y promueven oportunidades”.

Desde la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana se valoró especialmente el trabajo conjunto con el sector privado y la continuidad de políticas públicas orientadas a fortalecer el entramado deportivo neuquino. La secretaria María Fernanda Villone remarcó la importancia de “seguir generando oportunidades de formación para quienes sostienen el día a día de los clubes, espacios fundamentales para la construcción comunitaria”.

Sobre la capacitación, Burruchaga opinó que “es necesaria y les digo que esto se debería replicar en distintas provincias. Hoy la vida de los chicos es totalmente distinta a la mía, había otro tipo de educación, había otra problemática de país. Hoy es mucho más necesario que estas capacitaciones se hagan y replicando lo que hace Neuquén a través del gobierno y de PAE”.

“Bienvenida esta posibilidad de estar acá y charlar un poco de mi historia, que también yo tengo una historia de un pibe de barrio, un pibe con dos hermanos; nos costó todo y pudimos llegar a algo”, agregó.

La jornada cerró con una charla motivacional de Burruchaga, quien compartió su experiencia en liderazgo deportivo y trabajo en equipo.

De la actividad también participaron quienes tuvieron a cargo de la coordinación del programa, Valeria Merkin -responsable de la línea de Gestión Institucional- y Matías Novoa, responsable de la línea de Formación de Formadores.

Acerca de la formación

Durante la actividad se presentaron los resultados alcanzados, que incluyeron a clubes de distintas localidades de la provincia.

A través de una propuesta intensiva y situada, el programa ofreció dos líneas de trabajo: Fortalecimiento de la gestión institucional, orientado a brindar herramientas en planificación, sostenibilidad económica, financiamiento, derechos humanos, inclusión y diversidad; y Formación de formadores, con capacitaciones técnicas, tácticas y físicas vinculadas a la preparación deportiva, entrenamiento, medicina del deporte y coaching.

La propuesta combinó jornadas presenciales, espacios de intercambio entre instituciones y encuentros virtuales de acompañamiento, lo que permitió un proceso sostenido de mejora para dirigentes y equipos técnicos. Los participantes destacaron la posibilidad de fortalecer sus proyectos, profesionalizar sus equipos y articular con otros clubes de la provincia.

El cierre del Programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos marca un nuevo paso en la consolidación de herramientas provinciales para el desarrollo institucional, el crecimiento deportivo y la construcción de una red de clubes fortalecida, profesionalizada y comprometida con el futuro del deporte neuquino.