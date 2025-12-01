Una noticia sorprendió a todo el mundo Racing Club de Avellaneda en las últimas horas. El neuquino Gabriel Arias, quien termina su contrato a fin de año, se irá del club ya que decidió no renovar, por lo que este lunes tuvo su última presencia en el Cilindro Juan Domingo Perón, el mítico estadio de la Academia.

El arquero recibió muestras de cariño y respeto, de sus compañeros, dirigentes y sobre todo del hincha y simpatizante que lo ovacionó y vitoreó, tanto como cuando ingresó a realizar movimientos precompetitivos junto a Facundo Cambeses, cuando recibió plaquetas y camisetas de reconocimiento y cuando posó con todo el plantel.

El momento previo a la foto del equipo, cuando Santiago Sosa -capitán en cancha- se sacó la cinta, y se la calzó al neuquino, para el último registro del neuquino en El Cilindro

El arquero de 38 años llegó al conjunto de Avellaneda a mediados de 2018 y rápidamente se ganó un lugar como referente y figura del equipo. En su primera temporada se consagró campeón de la Superliga 2019 con Eduardo Coudet y comenzó a forjar una existosa historia que tendrá su punto final. Si bien el año de Racing podría no termina, dado a que si gana se meterá en semis, ya no volverá a jugar en el Estadio Presidente Perón y no volverá a estar frente a sus hinchas.

Durante los últimos meses perdió el puesto como titular en manos de Facundo Cambeses, que se afianzó bajo los tres palos con un nivel superlativo, Gaviota quedó relegado al banco de suplentes, por lo que tomó la decisión de no aceptar la oferta de renovación de la dirigencia y buscará nuevos horizontes una vez que termine su vínculo el 31 de diciembre próximo. Eso si, antes de su despedida y en la entrada en calor previa al duelo con Tigre, el arquero fue ovacionado por todos los hinchas en el Cilindro, su despedida del estadio. Acto seguido, en el ingreso del equipo para el partido, el jugador recibió una plaqueta especial junto a su familia, en el campo de juego, y se tomó una última foto con la cinta de capitán.

Con algunos rendimientos por debajo de las expectativas, la derrota ante Unión de Santa Fe l 31 de agosto fue el punto final y, desde el encuentro siguiente, Cambeses encabezó el once inicial y, en los últimos 14 encuentros, terminó con la valla invicta en once. Si bien se encargó de disipar los rumores sobre una pelea con Gustavo Costas con un divertido posteo en las redes sociales, su ciclo en La Academia, cargado de gloria, llegó a su fin.

Cada momento en el estadio, que tuvo como protagonista a Arias fue emocionante.