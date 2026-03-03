Si bien no se sabe cuánto tiempo demandará una solución, y por ende un final, de la escalada bélica en Medio Oriente, es importante tener en cuenta cómo influye la coyuntura en los precios del petróleo y el gas, que han aumentado en estos días, y que constituyen la principal producción de Neuquén.

El crudo aumentaba en su cotización este martes hasta 6%, ante la confirmación iraní del bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global. El precio del barril de Brent, referencia para Vaca Muerta, se ubicó en la zona de los 82 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) escalaba 5,32%, para situarse en 75 dólares el barril.

En el caso del gas, el precio acelera su escalada en los mercados europeos, y este martes marcaba un alza de 30%, tras encarecerse 40% el lunes, a raíz de que Qatar mantiene cerrada la planta de gas licuado que genera 20% de la oferta global por vía marítima. Así, en la referencia que constituyen los contratos negociados en Países Bajos, este martes los precios rondaban los 57 euros.

Como se ha apuntado desde los análisis de las principales consultoras internacionales, la evolución del Brent marcará el ritmo de aceleración de la inversión en upstream por parte de las operadoras en Vaca Muerta durante el 2026.

Esto es así por el aumento significativo en la capacidad de evacuación y exportación de petróleo crudo a partir de la puesta en operación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), programado para fines de este año.

El oleoducto, de 437 kilómetros de extensión, entre Neuquén y la Terminal Punta Colorada, en Río Negro, contará con una capacidad de transporte de 180.000 barriles diarios cuando comience a operar en diciembre próximo. El esquema de ampliación proyecta escalar esa cifra hasta los 550.000 barriles diarios durante 2027, con la posibilidad técnica de alcanzar un pico de 720.000 barriles si la demanda del mercado internacional lo requiere.