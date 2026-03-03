La desaparición de Kevin Alan Hernández, de 26 años, generó un fuerte reclamo social en Lamarque, en la zona del Valle Medio. El joven se ausentó de su domicilio el 22 de febrero por la noche y, pese a la activación del protocolo de búsqueda por parte de la Policía de Río Negro, aún no hay novedades sobre su paradero.

Ante la falta de resultados, cerca de un centenar de vecinos se concentraron frente a la Comisaría 17 y en el edifico de la municipalidad de Lamarque, donde se vivieron momentos de tensión con las autoridades. En la protesta se encendieron neumáticos y se exigió la aparición con vida del joven, en un clima de creciente malestar comunitario.

La familia de Kevin Hernández expresó su profundo dolor por los días transcurridos sin noticias de su paradero y pidió la colaboración de toda la comunidad, remarcando que en un pueblo donde todos se conocen resulta imposible que nadie haya visto nada; reclamaron que los vecinos no guarden silencio y se pongan en su lugar, porque la ausencia de Kevin pesa fuerte y necesitan que aparezca y vuelva con su familia.

El joven tiene tatuajes distintivos y vestía ropa deportiva al ausentarse

Hernández mide 1,80 metros, es delgado, de tez trigueña, cabello negro rapado a los costados y ojos marrones claros. Como señas particulares, tiene dos tatuajes: uno en el antebrazo derecho con la palabra “Alma” y otro en el izquierdo con una corona y el nombre “María”. Al momento de ausentarse vestía remera gris, rompevientos color crema, pantalón buzo negro y zapatillas negras con líneas blancas.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada al 911, a la comisaría más cercana o al celular de turno de Choele Choel: (02946) 15412715.