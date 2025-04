Gago vs Román: crónica de un despido anunciado en Boca

El despido de Fernando Gago sobrevolaba Casa Amarilla como una gaviota que pesca en el mar. La destitución a manos de Juan Román Riquelme era algo que hasta el más incrédulo podía prever y que se confirmó en las últimas horas. Esta vez-sin YPF de por medio-, Pintita dejará el cargo de DT de Boca y Mariano Herrón ocupará su lugar hasta que elijan al sucesor.

Cuando Román eligió a Gago para el banco de Boca el pasado 14 de octubre de 2024, una nube de incertidumbre se posó sobre la decisión. El hincha de Boca jamás logró tener llegada con el ex Real Madrid y la relación fue tensa desde sus comienzos. Sin embargo, lo que parecía ser un ida y vuelta leal entre el presidente y el DT llegó a su fin.

Según los trascendidos, Román no solo se enojó con el resultado en el Superclásico del pasado fin de semana, sino que le molestó la actitud del DT. "No se puede seguir con 5 defensores si vas perdiendo un clásico", habría deslizado el presidente tras el partido.

¿Se terminó la buena onda entre Román y Gago?

Para Román, Fernando Gago nunca le agarró la mano al equipo y no solo no generó competencia interna sino que también brindó verdaderos papelones. Con un mercado de pases millonario que trajo a figuras internacionales como Alan Velasco-que no juega-, Ander Herrera-lesionado-, Agustín Marchesín, Ayrton Costa, Gago no pudo clasficar a Libertadores quedando afuera en el repechaje contra Alianza Lima.

Esto fue una ruptura en primera instancia entre el presidente y el entrenador, pero también entre el DT y la gente bostera. Algo que terminó de culminar este fin de semana post superclásico donde Boca perdió 2 a 1 contra River y Gago fue acusado de "tímido y tibio". Según los trascendidos no lo echaron luego del partido para evitar burlas del clásico rival.

Otros DTs despedidos por Román

Esta no es la primera vez que Juan Román Riquelme toma una decisión tajante con el entrenador de turno. Desde que asumió como vicepresidente primero en 2019 y luego como presidente del club en 2023, ha sido una figura determinante en la elección y remoción de los directores técnicos. La lista es extensa, y Gago se suma a una nómina que incluye varios nombres fuertes del banco xeneize.

Ya no hay más sonrisas entre el DT y el presidente

Uno de los primeros en sentir el rigor de la dirigencia fue Sebastián Battaglia. A pesar de haber ganado la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022, fue despedido tras la eliminación de Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians. El momento fue tan polémico como su forma: se enteró de su salida en una estación de servicio, lo que desató críticas internas y externas.

Luego fue el turno de Hugo Ibarra, quien también dejó su cargo en 2023 por una combinación de malos resultados y bajo rendimiento del equipo. Y más recientemente, Diego Martínez, que había llegado con el aval del Consejo de Fútbol, duró menos de un año al frente del equipo: renunció en medio de una racha negativa, una dura derrota ante Belgrano y la eliminación en Copa Sudamericana. La presión del Mundo Boca y la mirada filosa de Román han demostrado no perdonar a quienes no consiguen resultados inmediatos.