En el día de su cumpleaños, Franco Colapinto ya piensa en Barcelona

Franco Colapinto está de festejo, cumple 22 años de la mejor forma, ya que está atravesando su segundo periodo dentro de la Fórmula 1, esta vez dentro del equipo Alpine, quien hizo un gran posteo de salutación con una foto de chico, y en la previa del Gran Premio de España.

El mundo de la fórmula 1 saluda a uno de sus pilotos en su cumpleaños. Las cuentas oficial del Gran Premio de Australia, Singapur, la legendaria prueba de Silvestone, y hasta el sitio oficial de la F1 hicieron sus posteas de felicitaciones. El más resonante fue el del equipo Alpine, que primero publicó un simple saludo, pero después encaró con una foto del piloto argentino de muy chico, y con unas gafas de piloto puestas, acompañado por un verso de un tema de los One Direction “Does it ever drive you crazy just how fast the night changes” (“¿Acaso no te enloquece lo rápido que cambia la noche?”)

El camino dentro del automovilismo internacional para Franco Colapinto comenzó en el 2003 cuando inició en el karting desde los 9 años. Fue pasando en las diferentes categorías formadoras, donde se consagró campeón de la Formula 4 española en el 2019, Posteriormente fue pasando por la Fórmula 3, y fórmula 2, donde consiguió triunfos importantes hasta llegar en el 2024 a la máxima categoría con el equipo Williams.

Con este camino, y el momento que viven ahora en la escudería francesa, el piloto argentino afrontará su tercera carrera en la temporada. Atrás quedó el GP de Italia y el buen papel que hizo en Mónaco, donde quedó en el puesto 13.

Ahora llega Barcelona, circuito totalmente diferente al callejero del principado, y que cerrará la gira por la primavera europea. El viernes comenzarán los entrenamientos, el sábado será la clasificación y el domingo el Gran Premio de España con horario de inicio a las 10hs.