“Reza para encontrar un equipo que te fiche..”: el duro mensaje de Amorim a Garnacho

El Manchester United ha vivido una temporada más que turbulenta, en la que no dio pie con bola en ningún momento. A pesar de llegar a una final continental y cuando todo parecía acomodarse, un mal planteo seguido de un mal resultado explotó una bomba en el vestuario de los “Diablos rojos”.

El conjunto inglés finalizó 15º en la Premier League, quedó eliminado rápidamente de la FA Cup y se despidió en semifinales de la Carabao Cup. Sin embargo, llegó de manera invicta a la final de la Europa League y todo indicaba que podría salvar la temporada con un título.

Todo explotó tras la final perdida de Europa League.

Alejado de esa sensación fue lo que sucedió, los “Diablos Rojos” perdieron la final contra el Tottenham Hotspur por 1-0 y Rubén Amorim, director técnico del Manchester United fue apuntado por el planteo. Y por dejar afuera del equipo titular a jugadores claves durante la campaña en el torneo europeo como Ugarte y Garnacho.

Luego de la premiación y ya en la zona mixta, la bomba explotó. Garnacho declaró enojado: “Cuando no metes goles, te faltan muchísimas cosas. Hasta la final he jugado todas las rondas y jugar hoy 20 minutos.. no sé..”.

A lo que, posteriormente en conferencia de prensa, el entrenador portugués insinúo, en un ambiente ya caldeado, que había perdido el puesto con Mason Mount tras varias oportunidades de gol falladas en la ida de las semifinales frente Athletic Club. Ese día, el Manchester United ganó 3-0.

La novedad de este 27 de mayo, es que según apunta el Daily Mail y Nathan Salt, habría ocurrido una reunión en la sede de entrenamiento de los “Diablos rojos” en Carrington y Amorim le habría expresado al futbolista argentino que no lo iba a tener en cuenta para la siguiente temporada.

Incluso, ha trascendido que el entrenador luso le habría dicho en frente de sus compañeros: “Más te vale rezar para que encuentres un club que te fiche”. Un duro mensaje y una rotunda decisión.

En este contexto, parece definida la salida del atacante argentino del Manchester United y algunos rumores señalan que el último campeón de la Serie A, Napoli, estaría tras los pasos de Garnacho y buscaría hacerse con su ficha este mercado de pases. Cabe recordar, que en el invierno europeo el conjunto italiano ya había querido hacerse con los servicios del argentino.