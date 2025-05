Pasaron 20 años: El compañero de Alexis Mac Allister que se despidió de Liverpool

Luego de conquistar la Premier League con cuatro fechas de anticipación, el argentino Alexis Mac Allister perderá un compañero vital en el plantel.Trent Alexander-Arnold anunció su despedida de Liverpool cuando finalice esta temporada. El lateral, que está en el club hace 20 años e hizo toda su carrera en los Reds, no renovará su vínculo y partirá rumbo al Real Madrid.

En un extenso video, el lateral de Liverpool y la selección de Inglaterra explicó los motivos de su decisión de partir. "Quiero decir que no es una decisión fácil y me llevó un montón de pensamientos y sentimientos. Estuve aquí por 20 años, amé cada segundo y alcancé todos mis sueños, todo lo que siempre quise lograr", dijo. Además, le habló directo a los hinchas y dejó claro que su marcha es una decisión clave en su carrera: "Sin duda, esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Al final pueden estar enojados o dolidos conmigo, pero que eso no impida celebrar lo que los chicos y todo el staff lograron en esta magnífica temporada".

De esta forma, Alexander-Arnold dejará atrás una trayectoria que lo tuvo atado a Liverpool desde sus primeros pasos como futbolista, la Academia de juveniles, el primer equipo y su posterior salto a la selección inglesa. A sus 26 años, acumuló un total de 352 partidos con los Reds desde su debut profesional en 2016, dejando 23 tantos y 89 asistencias que lo hicieron uno de los principales generadores de peligro ofensivo del elenco inglés en esta era bajo Jürgen Klopp primero y Arne Slot actualmente. Una baja sensible para Mac Allister y compañía, los fans, y la Premier League.