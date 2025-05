Gritos albicelestes: los goles de Enzo Fernández, Lo Celso y Garnacho en la jornada de domingo

En una nueva jornada de fútbol europeo, estuvo presente la firma en la red de algunos integrantes de la Selección Argentina en las principales ligas europeas. Un gran gol de Giovani Lo Celso fue clave en el 2-1 de Real Betis ante el Espanyol, mientras que Enzo Fernández aportó en el triunfo 3-1 de Chelsea ante Liverpool por Premier League y Alejandro Garnacho marcó en una nueva caída de su Manchester United por 4-3 ante Brentford.

El gol más lindo de la jornada fue sin duda el de Gio, que disputó los 90 minutos en los béticos y, con el marcador 0-1, dibujó una enorme acción individual para empatar el duelo. Recibió en tres cuartos de cancha, dejó a dos hombres desparramados por el camino y, al eludir al segundo, le quedó justa para definir de zurda con el revés del pie al palo izquierdo del arquero. Poco más tarde, el brasileño Antony le daría el triunfo definitivo a un Betis que prácticamente aseguró un lugar en la Europa League del año entrante con cuatro jornadas por jugarse en La Liga.

Enzo Fernández continúa su buen momento

El volante argentino sigue siendo una pieza vital para un Chelsea que hoy sumó un triunfo clave ante el ya campeón Liverpool pensando en su objetivo de clasificar a la próxima Champions League. El ex River abrió el marcador a los 3 minutos para los Blues al llegar desde atrás al área y recibir un centro del portugués Pedro Neto para, con mucha compostura, acomodar la pelota sobre el palo izquierdo de Alisson.

En el segundo tiempo, el cuadro londinense aseguró la victoria por el gol en contra de Jarell Quansah a los 10 minutos del complemento. Pese al descuento de Virgil van Dijk, el local iba a sentenciar el 3-1 a través de un tanto de penal de Cole Palmer, que decretó tres puntos que ubican a Chelsea en quinto lugar, el último que clasifica a Champions. Por su parte, Enzo ya lleva 9 goles por Premier League en lo que es una gran temporada suya, sumando además 11 asistencias.

Enzo Fernández suma 9 goles en la presente Premier League.

Por otra parte, el último tanto argentino de la jornada no tuvo el mejor final: pese a marcar, Garnacho no pudo evitar una nueva derrota de Manchester United. A pesar de una gran victoria 3-0 por Europa League ante Athletic Bilbao que los dejó a un paso de la final, los Red Devils no levantan en Premier y cayeron ante Brentford. Pese al 1-0 de Mason Mount para la visita (con asistencia del argentino), las Abejas no solamente remontaron sino que se pusieron 4-1 por los tantos de Luke Shaw, en contra, Daniel Schade en dos ocasiones y Yoan Wissa. En el final llegó el descuento del Bichito para el 4-2 y de Amad Diallo, pero no le alcanzó a un United que vive una muy floja temporada doméstica.