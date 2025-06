Harry Kane le da la victoria al Bayer sobre Boca

Boca pierde 1 a 0 ante el Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes FIFA 2025. El equipo argentino viene de igualar en el debut ante Benfica, mientras que el conjunto alemán llega tras golear por 10-0 a Auckland City.

Como se imaginaba, el público Xeneize es amplia mayoría y se hace sentir desde la previa. En la presentación oficial a los jugadores del club alemán, una silbatina generalizada se mezcló con el "Dale, dale boo". Camiseta alternativa en el conjunto argentino.

33 Minutos. Zenón dentro del área. Otra vez perdió el duelo ante Neuer.

31 Minutos. La contra del Bayer a la salida del tiro de esquina, tomó mal parado a Boca. Olisé perdió contra Marchesín que lo achicó muy bien.

30 Minutos. Primer tiro al arco de Boca. A trvavés de un tiro libre recostado por la derecha. Le pegó Zenón. Neuer desvió al tiro de esquina.

27 Minutos. Boca no pasa la mitad de cancha, pero sigue aferrado a su plan de achicar. Sin juego de los mediocampistas, Merentiel quedó solo y cortado en la ofensiva.

23 Minutos. Es todo del Bayer. Boca no corta circuitos de pase y el dominio se hace constante. Lo sufre Boca, se silencia el público.

17 Minutos. Gol del Bayer. Harry Kane. Desborde por la derecha y centró para el goleador que se anota temprano en el partido. Olisé por la derecha se muetra muy peligroso.

13 Minutos. Lo mejor del partido hasta el momento está en las tribunas. Boca se siente cómodo en estos primeros minutos.

7 Minutos. Gol anulado al Bayer. En un tiro de esquina. Nabry no deja salir a Marchesín del arco. Lo había cobrado el árbitro. Fue al VAR y se anuló.

6 Minutos. Acciones controloradas. Bayer toma la iniciativa, pero sin profundizar.

A una hora del inicio del partido, Vincent Company y Miguel Ángel Russo confirmaron las alineaciones titulares. Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Bataglia, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Carlos Palacios, Kevin Zenón; Miguel Merentiel.Bayer Münich: Manuel Neuer; Jonathan Tah, Raphael Guerreiro, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Serge Gnabry; Harry Kane, Kingsley Coman y Michael Olise.

La previa

El partido será clave para las aspiraciones del Xeneize, que necesita sumar para mantener chances de avanzar a la próxima ronda. Pese a las especulaciones de los últimos días, y teniendo en cuenta lo que trascendió en los entrenamientos realizados por el técnico Miguel Ángel Russo, Ayerton Costa continuaría en la zaga centra y Marcos Rojo en el banco de suplentes. La formación no está confirmada y se espera por conocer el nombre del primer central, aunque todos los caminos conducen al ingreso de Lautaro Di Lollo tras la expulsión de Nicolás Figal.

Ambos equipos se enfrentaron en tres ocasiones a lo largo de la historia:

1925 : empate 1-1 en Múnich, durante una gira europea.

1967 : victoria 1-0 para Boca en un amistoso disputado en Barcelona.

2001: triunfo 1-0 para Bayern Múnich en la Copa Intercontinental, disputada en Japón.

Este nuevo cruce marca el cuarto encuentro entre dos instituciones históricas del fútbol mundial.

Declaraciones y bajas en Boca

Desde el club alemán, el arquero y capitán Manuel Neuer señaló:

“Nos preparamos para el partido para estar cada vez más concentrados ya que la intensidad también está aumentando un poco”.

En Boca, el entrenador Miguel Ángel Russo trabaja en la reestructuración del equipo tras las expulsiones de Nicolás Figal y Ander Herrera frente a Benfica, ambos suspendidos. Por su parte, el español salió lesionado en el debut.

El entrenador del Xeneize aseguró que aún no terminó de delinear el once titular. "La formación no la tengo ni yo. Vamos a esperar hasta mañana a la mañana. En estos torneos, tenés que esperar cómo se levantan. Después de hablar con el médico, tendremos que tomar las decisiones naturales", contó.

Sin embargo, se sabe que baraja la posibilidad de reemplazar al ex-Independiente con Lautaro Di Lollo y a Herrera, con Tomás Belmonte. También existe la chance de que entre Malcom Braida como sustituto de Kevin Zenón.

Cómo y dónde escuchar el partido

La cobertura en vivo estará a cargo de distintas radios del grupo Prima Multimedios, que transmitirán el encuentro desde las 21: