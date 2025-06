Qué resultado necesita River ante Inter para clasificar a octavos de final

River Plate dio batalla en el Rose Bowl de California y mereció mejor suerte, pero terminó igualando 0-0 ante Monterrey que lo deja bien parado de cara a la última fecha del Grupo E que lo tendrá disputando contra el Inter de Milán.

El empate ubicó a River como líder de la zona con 4 puntos (+2), superando a Inter que también tiene 4 pero peor diferencia de gol (+1). Monterrey figura tercero con dos unidades (0 diferencia de gol) y Urawa es el colista, sin unidades y eliminado de la competencia.

En este contexto, River podría clasificar a octavos de final aún perdiendo con Inter de Milán en la última fecha si el Monterrey no supera al Urawa. En el caso de tener una igualdad con los italianos, se asegurará el pasaje a octavos de final e incluso podría adueñarse del liderazgo dependiendo del resultado de los mexicanos. Si gana, avanzará como puntero.

La última fecha del Grupo E se desarrollará el miércoles 25 de junio con ambos partidos iniciando a las 22 (hora Argentina): River frente a Inter en el Lumen Field de Seattle y Monterrey jugará con Urawa en el Rose Bowl de California.

Hay que tener presente que el reglamento establece que en caso de igualdad de puntos, el primer criterio para definir las ubicaciones será el de los enfrentamientos entre sí: “Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión”. Si hubo empate en ese duelo, correrá en primera medida la diferencia de gol y si persiste se medirá el mayor número de goles marcados. Si esto no desempata, se regirá por el fair play o en último caso en un sorteo.

Hasta el momento se clasificaron a octavos de final el Flamengo de Brasil y Bayern Múnich de Alemania. El Mengao, incluso, se aseguró pasar como líder del Grupo D por lo que jugará ante el segundo del C (Boca Juniors, Benfica o el Bayern) el próximo domingo 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el caso del Grupo E, el puntero jugará los octavos de final el lunes 30 de junio en el Bank of America de la ciudad de Charlotte contra el segundo del Grupo F que componen Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, Fluminense de Brasil, Borussia Dortmund de Alemania y Ulsan de Corea del Sur. El segundo del E irá contra el puntero de esta zona el martes 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Hasta el momento, Fluminense y Borussia lideran con 4 unidades, pero Mamelodi Sundowns (3 puntos) jugará una final por el boleto a octavos de final contra los brasileños en la última fecha. El Dortmund se topará con el eliminado Ulsan HD de Corea del Sur en el cierre.

Una vez que finalice su participación en este torneo, River pondrá su mira en el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores: enfrentará a Libertad de Paraguay el jueves 14 de agosto como visitante por la ida y una semana más tarde lo recibirá en el Estadio Mas Monumental por la vuelta