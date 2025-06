Con la goleada de Rincón, la Copa Neuquén definió los cuartos de final

La Copa Neuquén organizada por LIFUNE ya tiene a sus 8 mejores equipos. El Deportivo Rincón goleó como local a Petrolero Argentino y selló su clasificación, dejando además la confirmación de los cruces de cuartos de final.

En el norte neuquino, el León se impuso a Petrolero Argentino por 7-0, cerrando un global de 9-2. El equipo de Pablo Castro completó el grupo de los 8 mejores. Ahora, el conjunto del norte neuquino se enfrentará contra Pacífico, quien eliminó a Patagonia como visitante.

Ahora, los cuartos de final se jugarán a partido único en cancha del mejor ubicado en la general. Alianza recibe el domingo desde las 16hs a Maronese en el Petro Ducas de Cutral Co. el Celeste hoy es el mejor de la general luego de que el dino eliminara a San Patricio a domicilio.

Por otro lado, Independiente en La Chacra se medirá con Rio Grande desde las 15hs del domingo. El rojo dejó en el camino a Añelo, mientras que Rio Grande dio el golpe en el Gigante del Barrio Sarmiento frente a Centenario.

El rojo recibirá a Rio Grande en La Chacra

En el oeste capitalino, San Lorenzo se enfrentará con Don Bosco, con horario y día a confirmar. El elenco del Oeste le ganó a Atlético Neuquén mientras que el barrio dejó a Vecinal, ambos cotejos por penales.

Por su parte en el fútbol femenino no hubo sorpresas y los cruces quedaron confirmados con los mejores 8 de la general: Pacífico vs Los Canales, Rincón vs Vecinal, Confluencia vs Don Bosco, y Maronese vs Alianza.