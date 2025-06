Jannik Sinner barrió a Novak Djokovic y jugará la final ante un descansado Alcaraz

El italiano Jannik Siner jugará por primera vez la final de Roland Garros: el número uno del mundo superó por 6-4, 7-5 y 7-6 (7-2) al serbio Novak Djokovic y enfrentará el domingo a Carlos Alcaraz, tras el abandono de Lorenzo Musetti. El italiano puso contra las cuerdas al español en los dos primeros sets, pero una molestia en su isquiotibial izquierdo lo marginó del encuentro.

Sinner ganó con contundencia

En el primer set, luego de cuatro games disputados, Jannik Sinner rompió el servicio de Novak Djokovic y tomó la iniciativa del encuentro. Acto seguido, ratificó su ventaja y generó dos nuevas chances de break, pero el balcánico se escapó y recobró las esperanzas: estuvo 0-30, aunque el su rival jugó cuatro puntos perfectos y se puso 5-3. Tras 46 minutos de lucha, el tano cerró el set por 6 a 4.

El segundo set fue electrizante. Nole reinició el trámite. Rápidamente, modificó el plan: adoptó una postura más ofensiva, aceptó luchar en cada intercambio de golpes y redujo la frecuencia de sus drops. Sin embargo, su rival se mantuvo igual de firme, no concedió un momento de fragilidad y le arrebató el servicio ganador de 24 Grand Slams en el séptimo game.

Lejos de tirar la toalla, el oriundo de Belgrado conectó un puñado de tiros ganadores y rompió el servicio del italiano, quien sacaba para quedarse con el set, e igualó el encuentro tras 10 games. Sin cambiar de lado, Sinner aprovechó la visible falta de oxígeno de su contrincante y le pagó con la misma moneda para ponerse 6-5 en ventaja. Finalmente, su servicio no falló y se adueñó de un parcial que duró 73 minutos.

Luego de haber pedido un tiempo médico, el diestro de 38 años comenzó al servicio y no perdió el ritmo del partido. Recuperó dos chances de quiebre en el cuarto juego y se mantuvo a la par del italiano, quien tuvo doble punto para set en su contra (15-40, 4-5), pero salió ileso de la situación. Pasado cuatro games parejos, el juego se fue al tie break. En la definición, Sinner fue categórico: se impuso por 7-3 y sacó boleto al último partido del certamen parisino.

Finalizado el encuentro, el serbio fue contundente acerca de su futuro: "Ha podido ser mi último partido aquí en Roland Garros. Y ha sido maravilloso porque nunca antes la gente me había animado tanto contra un gran rival. Creo que Wimbledon es donde tengo más opciones de volver a ganar un 'Grand Slam'. El objetivo es jugar Wimbledon y el US Open. Del resto de torneos no lo tengo nada claro".