"Beto" Alonso: "80% de los hinchas en la Argentina los tiene River"

Norberto Osvaldo Alonso, es sin dudas, uno de los máximos ídolos del Club Atlético River Plate en su larga historia. En el mismo escalafón de los desaparecidos Ángel Amadeo Labruna y Amadeo Carrizo y junto a Ramón Ángel Díaz, Ariel Arnaldo Ortega, a los que se sumó en el último tiempo, por mérito propio, Marcelo "El Muñeco" Gallardo.

"El Beto" llegó a Neuquén, dentro de las actividades que se llevan a cabo en el River Inmersivo, que desde fines de mayo tiene por escenario el Centro de Convenciones Domuyo, con el acompañamiento institucional de la entidad de Núñez.

El histórico ex jugador del Millonario, campeón de América y del Mundo a nivel clubes, se apersonó a las instalaciones del Grupo Prima Multimedios, acompañado del empresario Guillermo Marín.

Consultado por los periodistas de Grito Sagrado, remarcó su satisfacción "agradezco la invitación para llegar a Neuquén. No sabía lo de River Inmersivo, no tenía idea de que se trataba, gratamente sorprendido y altamente recomendable" y agregó que "seguramente irá mucha gente, los hinchas nuestros son el 80% del pais".

Luego sobre la experiencia pionera en Latinoamérica que cobra vida en River Inmersivo, una propuesta interactiva de vanguardia tecnológica que transforma la manera en que el público vive el deporte. El visitante podrá experimentar la emoción de pisar el césped del Monumental, la adrenalina de atravesar el túnel vibrante con el eco de un estadio lleno, y la intensidad de salir al campo repleto de hinchas, donde el corazón explota de pura pasión.

Sostuvo Alonso que "hay gente que jamás fue al estadio y esta es una manera única de vivirlo. Y eso que tenemos el estadio más grande de la Argentina, y que no es fácil llenarlo cada vez que somos locales y lo hacemos. No como otros que tienen un estadio chico", en clara alusión al tradicional rival, Boca Juniors.

Varios fueron los temas que se tocaron en la entrevista. Sobre Franco Mastantuono aclaro que "es una lástima que no se lo pueda disfrutar más en River y en la Argentina. La oferta es muy tentadora", y se preguntó "¿y si no le dejas ir y al pibe, le pasa algo?, sería imperdonable".

En relación a la situación que se viralizó en los últimos días sobre la foto de Ignacio Malcorra, jugador de Rosario Central, con niños de 9 años de Newells Old Boys fue tajante. "Yo me sacó fotos con hinchas de Boca y de otros clubes en la actualidad. Y siempre fue así. Estoy en total desacuerdo con lo que se hizo, fue feo, los pibes quedan traumados, no comparto para nada lo que hizo la dirigencia".

Hubo tiempo para que Guillermo Marín explicara lo de experiencia pionera en Latinoamérica cobra vida en River Inmersivo. producido por GM Entertainment y Five Pro Event. Repasa la nota con Alonso y Marín en Grito Sagrado: