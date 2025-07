Dos buenas y una mala: Ugo Carabelli y Tirante avanzaron, Etcheverry quedó afuera

Los tenistas argentinos continúan la gira europea de polvo de ladrillo y la jornada de hoy dejó dos victorias y una derrota en los certámenes de Croacia y Austria respectivamente. Camilo Ugo Carabelli venció a Francesco Passaro en tres sets y avanzó a cuartos ATP 250 de Umag, mientras que Thiago Tirante venció en dos sets al portugués Jaime Faria para meterse en los octavos de final del ATP 250 de Kitzbühel. La mala noticia llegó por el lado de Tomás Etcheverry, que no pudo superar al local Filip Misolic en el mismo certamen austríaco y se despidió en primera fase.

Por el lado de Ugo Carabelli, tercer preclasificado en el Plava Laguna Croatia Open y favorito ante su rival, tuvo sus problemas pero sacó adelante un partido cambiante para acceder a cuartos de final, donde se unirá a Mariano Navone y Francisco Cerúndolo. En un primer set muy parejo que tuvo un quiebre por lado y el argentino debió pedir asistencia médica en su brazo derecho, el duelo terminó en un tiebreak que cayó del lado del italiano por 7-5.

No obstante, la segunda manga fue toda del Brujo, que no dejó dudas: un quiebre rápido para ponerse 3-0 arriba con su saque, bajando a sólo cuatro los errores no forzados y sin dejar chances a Passaro con su saque (logró el 78% de los puntos). En el octavo game, redondeó un gran set con otra ruptura para el 6-2.

El parcial definitivo volvió a la paridad, pero Ugo Carabelli prevaleció nuevamente. En el quinto game, el porteño de 26 años no pudo sostener lo que venía haciendo con el saque y el italiano se llevó un quiebre con su potente drive. Sin embargo, un excelente game a nivel defensivo para aguantar los embates de Passaro le permitió, tras dos chances previamente desperdiciadas, consumar el contrabreak para el 3-3. Este subidón anímico fue clave, porque el argentino ganó su servicio e iba a conseguir, nuevamente con un nivel defensivo espectacular, una nueva ruptura. Ya sacando, redondeó la esforzada pero merecida victoria 6-7 (5), 6-2 y 6-3.

Gran victoria de Tirante en Kitzbühel

El número 130° del ranking dominó un encuentro que en los papeles era parejo para no dejar dudas y meterse en octavos de final. Si bien el inicio tuvo un quiebre por lado, el argentino tomó el control del partido quebrando dos veces al luso para llevarse la primera manga por 6-2. El segundo set para Karate Kid, que jugó un tenis agresivo y encontró un break que lo puso 3-1 arriba, ventaja que gestionó para, finalmente, llevarse el duelo por 6-2 y 6-2. El platense está en segunda ronda, donde se medirá ante Alexander Bublik.

Etcheverry sigue en mal momento

El otro platense salió a la pista frente al local Misolic. En un primer set que llegó 4-4 a su momento definitorio, el austríaco sacó ventaja con un quiebre que luego no pudo confirmar. Parecía que el Retu encontraba una chance, pero finalmente la historia se decantó a favor del europeo, que con un quiebre en el cierre se quedó con el set por 7-5.

Etcheverry sigue en mal momento y cayó en primera ronda del ATP de Kitzbühel.

Más allá de ese golpe, en el segundo set, Etcheverry se mantuvo y, en el contexto de igualdad que el duelo siguió teniendo, el argentino prevaleció en el undécimo game quedándose con un quiebre y llevándose la manga por 7-5. Sin embargo, el tercer set fue otra historia: Misolic corrigió sus errores y con potente drive empezó a causarle problemas al Retu. El austríaco consiguió un quiebre en el sexto juego para luego manejar la ventaja sin sobresaltos con su servicio y cerrar la victoria por 7-5, 5-7 y 6-3, marcando una nueva caída del platense que no encuentra el rumbo en este 2025.