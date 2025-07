Quedaron confirmados los cruces por la Copa Sudamericana

Con la finalización de la disputa de los play-offs, ya quedaron confirmados los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en los que habrá rivales de Chile, Colombia y Brasil para los equipos argentinos, además de un choque criollo. La disputa de esa instancia comenzará en la tercera semana de agosto y finalizará en la semana siguiente, con los partidos de vuelta, e incluirá a cinco equipos argentinos, dos de lo cuales se enfrentarán entre sí. Godoy Cruz de Mendoza, Independiente, Huracán y Lanús tendrán la ventaja de definir la serie como locales, mientras Central Córdoba de Santiago del Estero lo hará como visitante, ya que su rival será el “Granate”.

El conjunto de Avellaneda tendrá una de las paradas más complicadas, ya que deberá enfrentar a la Universidad de Chile, que viene de ser tercera en su grupo de la Copa Libertadores y jugó los play-offs de la Copa Sudamericana, en los que despachó a Guaraní de Paraguay con un resultado global de 6-2.

Por su parte, luego de haber realizado una gran campaña en la etapa de zonas, en la que concluyó invicto, Huracán deberá medirse con Once Caldas de Colombia, uno de los mejores segundos en toda la fase de grupos: fue escolta de Fluminense, con 12 puntos, y se impuso a San Antonio Bulo Bulo de Venezuela en el play-off, con un global de 7-0 en su favor.

Godoy Cruz fue otro equipo que no fue favorecido por el sorteo, ya que deberá medirse con Atlético Mineiro de Brasil. El equipo que tiene al delantero brasileño Hulk como su principal exponente terminó segundo en el grupo H y tuvo que enfrentarse a Atlético Bucaramanga de Colombia, donde juega el neuquino Fabián Sambueza, en el playoff, a quien venció por penales 3 a 1, tras un global de 1 a 1.

Por último, habrá un cruce de argentinos entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, con el partido de vuelta a disputarse en el sur del Gran Buenos Aires. El “Granate” lideró su grupo con 12 puntos en seis partidos y deberá medirse con los dirigidos por Omar De Felippe, que increíblemente fueron terceros en un grupo de Libertadores que terminó con un triple empate en 11 puntos. El “ferroviario” viene de eliminar a Cerro Largo de Uruguay en el play-off, como visitante.

Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025:

Universidad Católica (Ecuador) vs. Alianza Lima (Perú)

Independiente vs. Universidad de Chile

Lanús vs. Central Córdoba de Santiago del Estero

Fluminense (Brasil) vs. América de Cali (Colombia)

Cienciano (Perú) vs. Bolívar (Bolivia)

Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro (Brasil)

Mushuc Runa (Ecuador) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Huracán vs. Once Caldas (Colombia)