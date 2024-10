Lanús no encontró los caminos y se quedó sin final de Sudamericana

Lanús se quedó sin su tercera final de Copa Sudamericana en su historia, en La Fortaleza cayó ante Cruzeiro por 1-0, y tras la ida con igualdad 1-1, el global quedó 2-1 para el conjunto brasilero, que disputará la definición de la competencia a jugarse en Paraguay el 23 de noviembre.

El otro finalista saldrá el jueves, cuando Racing reciba a Corinthians de Brasil 21.30hs. en la ida fue empate 2-2. ahora el equipo de Gustavo Costas tiene todo para cerrar la serie en El Cilindro de Avellaneda.

MINUTO A MINUTO: LANÚS VS CRUZEIRO.

Final, Cruzeiro superó 0-1 a Lanús en La Fortaleza, y con un global de 2-1, se metió en la final de la Copa Sudamericana.

96´clarísima chance de Lanús, Bou recibió por derecha y sacó un remate que dio en un defensor, la pelota se elevó y se fue apenas arriba del travesaño. De ese mismo tiro de esquina, el centro pasó por todo el área, nadie la tocó, y nuevamente el Grana se pierde la igualdad.

ST 85´Lanus llena de centros el área de Cruzeiro, pero le falta el cabezazo final. Mientras tanto el conjunto brasilero apuesta a la contra para liquidar la serie.

ST 75´Domina el Granate, que tiene la pelota y busca por todos lados la igualdad. Aquino con un disparo desde afuera quiso sorprender a Cassio, sumando la gran cantidad de centros que caen al área, hasta el momento bien rechazados por la defensa.

ST:65´Polémica en La Fortaleza, Boggio se metió al área y fue derribado, todo Lanús pidió penal, pero tanto el juez como el VAR dieron continuidad al partido. Jugada siguiente, Bou recibió dentro del área, la punteó dando el esférico en la mano de un defensor, pero nuevamente el juez dijo “siga”.

PT 46' GOL DE CRUZEIRO - Justo antes del descanso, se adelantan los de Belo Horizonte. Nuevamente Gabriel Verón y Pereira se asociaron y el primero quedó mano a mano con Losada. Luego de la atajada del arquero, la defensa no pudo rechazar y el rebote le quedó a Kaio Jorge, quien con el arco vacío estableció el 1-0.

¡GOL DE CRUZEIRO! Error de Lanús y GOL de Kaio Jorge para el 1-0 en la CONMEBOL #Sudamericana.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/GsZNyaCvDO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2024

PT 42' Cruzeiro responde con un tiro en el palo: La mejor del partido para el visitante. Lograron asociarse entre Matheus Pereira y Gabriel Verón, que sacó un derechazo colocado que dio de lleno en el palo derecho de Losada.

PT 37' ¡Bombazo al palo de Marcelino! - Una nueva chance para el Granate, que sigue complicando a Cruzeiro. La bajó Carrera tras un pelotazo y la pelota le quedó a Moreno, que intentó desde lejos y estuvo a punto de marcar. Entre Cassio y el travesaño se lo negaron.

PT 30' ¡Cassio salvó a Cruzeiro! - La más clara del partido, para Lanús. Gran pase de Carrera que dejó mano a mano a Luciano Boggio, sin embargo la definición del uruguayo no fue la mejor y el arquero del conjunto brasileño evitó el 1-0 local.

PT 26' Pasa poco, pero Lanús es más: El local no domina el juego, pero fue el que más intentó hasta acá. Dos intentos lejanos, primero de Ramiro Carrera y luego de Felipe Peña Biafore hicieron trabajar a Cassio, que los desactivó sin problema.

PT 16' Bombazo de Cáceres que salió muy cerca: El lateral recibió un rechazo de la defensa visitante y sacó un tremendo derechazo que salió justo al lado del poste derecho de Cassio.

PT 3' Era un golazo de Marcelino, pero es offside: El '10' de Lanús aprovechaba un envío largo de Nahuel Losada para fabricar un tremendo gol. No obstante, partía unos centímetros adelantado y el línea sancionó la posición adelantada.

¡¡NO SUMA EL GOLAZO DE LANÚS!! ¡LO QUE HACÍA MARCELINO MORENO!



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/aXrc8YEYDl — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2024

COMENZÓ EL PARTIDO - Ya rueda la pelota en el Néstor Díaz Pérez. El Granate y la Bestia Negra buscan meterse en la final de la Copa Sudamericana.

Salen los equipos a la cancha: Ya ingresan ambos elencos para la vuelta de la serie de semifinales. En la tardenoche en La Fortaleza, Lanús sueña con una nueva final ante Cruzeiro. El público del conjunto del Sur colmó La Fortaleza con la ilusión de la clasificación al encuentro cumbre.

uD83CuDFDF?uD83DuDD1D El TREMENDO RECIBIMIENTO para el Lanús vs. Cruzeiro en la SEMIFINAL de la Copa Sudamericana.



pic.twitter.com/G0kAsF2MtP — dataref (@dataref_ar) October 30, 2024

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Julio Soler; Luciano Boggio, Gonzalo Pérez, Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Gustavo Bou.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Walace; Matheus Henrique, Gabriel Verón, Matheus Pereira; Kaio Jorge.

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Estadio: Néstor Díaz Pérez

Así llegaban al duelo

El Granate no llega en su mejor momento al duelo. No sólo por una muy mala racha de 11 partidos sin victorias los dirigidos por Ricardo Zieliski, sino también por la cantidad de lesionados que tienen en el plantel. Raúl Loaiza y Nicolás Morgantini estarán afuera lo que resta de 2024 y el inicio del año que viene, en tanto que Leonardo Jara (mialgia en el isquiotibial), Abel Luciatti (desgarro en el cuádriceps), Nery Domínguez (sobrecarga en el aductor) y Eduardo Salvio (molestia en el gemelo) están con problemas musculares y no llegaron al cotejo.

Por su parte, Cruzeiro viene de perder 3-0 con Athletico Paranaense en el Brasileirao y tampoco tiene un buen presente. El conjunto de Belo Horizonte, que contrató hace pocos días a Fernando Diniz, multicampeón con Fluminense y que cuenta con los argentinos Lucas Villalba, Lucas Romero, Álvaro Barreal, Lautaro Díaz y Juan Dinenno, tiene como máximo objetivo alzar la Copa Sudamericana para cerrar un año flojo al menos con un título que lo clasifique a la Copa Libertadores de 2025.