Racing perdió y estalló: feroz cruce entre Sosa y Vergara en pleno partido

La caída de Racing ante Estudiantes por 1 a 0 en el Cilindro no solo dejó preocupación por lo futbolístico, sino también un escándalo interno que quedó expuesto ante las cámaras. En medio de un flojo primer tiempo del equipo dirigido por Gustavo Costas, Santiago Sosa y el colombiano Duván Vergara protagonizaron un fuerte cruce que reflejó el clima tenso que se vive en Avellaneda.

La discusión se dio tras una jugada mal resuelta por el exjugador de América de Cali. El mediocampista, visiblemente molesto, no dudó en recriminarle con insultos: “¡Largá la pelota, la c... de tu madre!”. El delantero no se quedó callado y fue directo a encararlo, empujándolo. La situación escaló al punto de que Bruno Zuculini tuvo que intervenir para separar y calmar los ánimos.

El momento fue captado por las cámaras del programa Paso a Paso, ya que no se vio en la transmisión oficial del encuentro. Aunque el conflicto no pasó a mayores, la imagen de dos compañeros enfrentados encendió las alarmas entre los hinchas, que ya venían golpeados por el resultado.

Con esta derrota, la segunda en tres fechas y ambas como local, Racing quedó noveno en su zona y sigue sin encontrar el funcionamiento que pretende su entrenador. Mientras tanto, puertas adentro, deberá trabajar más que nunca en la unión del grupo para evitar que la interna empiece a jugar su propio partido.