Guardiola decidió su futuro después de terminar su contrato con Manchester City

A pocas semanas de comenzar una nueva temporada al mando del Manchester City, un anuncio de Pep Guardiola llamó la atención de todo el mundo del fútbol. El entrenador confirmó que dejará por un tiempo la dirección técnica una vez que culmine su contrato. El catalán de 54 años comenzará de esta forma su anteúltima campaña con el elenco inglés, ya que su vínculo se termina en junio de 2027.

El DT dejó en claro que no piensa en una renovación o emigrar hacia otro destino, sino que su decisión será levantar el pie del acelerador desde los banquillos. “Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido", anunció en diálogo con GQ Hype. Además, agregó que desconoce la extensión de su futuro parate: "El tiempo no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City".

Sobre las razones que lo hicieron comunicar esta decisión, Guardiola no dejó dudas: “Necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo", y comparó la situación con el momento en el que decidió ponerle un final a su carrera como jugador: “Hubo un momento que dije basta, se acabó. Y de entrenador llegará un día que diré basta, ya no tengo ganas de jugadores, de las tácticas contrarias, de cada tres días ruedas de prensa, de mi jefe...", expresó el catalán. Si bien todavía faltan dos años, la noticia de que uno de los entrenadores más importantes de la historia se tomará un tiempo no deja de impactar.