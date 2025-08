El neuquino José Luis Acuña con las miras puestas en el Mundial de Taekwondo

La segunda etapa del 2025 será movida para el taekwondista neuquino José Luis Acuña, que luego de lograr podios en G2, ya apunta a las competencias internacionales y el mundial de China. Previamente representará Neuquén en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

Con las miras puestas en Rosario (JADAR) Perú, Kazajistán, Corea y el G1 en Lituania, el oriundo de Plottier se puso como principal objetivo el Mundial de Taekwondo de China, que se realizará a fines de octubre.

Con la confirmación de apoyo de provincia, se vendrán meses claves para el neuquino, “contento por la ayuda en la preparación de cara a los objetivos de este año que serán Perú y el mundial de China. "Contento de que el ministerio y el IJAN me puedan dar una mano. Hoy tenemos torneos que el ENARD no nos puede ayudar por falta de presupuesto, y la ayuda de Neuquén para mi es algo muy grande. Ahora me queda ponerle la camiseta y dejar la provincia lo más alto que se puede” expresó en Grito Sagrado.

La gran cita en China será la primera para el neuquino en categoría adultos. En el 2018 se había consagrado subcampeón del mundo en Turquía. “Es difícil un mundial en adultos, siempre sueño en grande y ponerme el objetivo de ser el primer finalista argentino en un mundial de Taekwondo”

“La historia marca una cosa, pero yo me siento bien para cambiarlo. Estar entre los 3 primeros sería un buen mundial para mí”

Por lo pronto, Acuña representará a Neuquén en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, que se disputarán en Rosario desde el 9 al 14 de septiembre. Serán más de 80 deportistas de la provincia que dirán presente en la gran cita nacional.