El enojo de Colapinto "Carrera para el olvido, un desastre"

Se corrió la fecha 14 del calendario 2025 de la fórmula 1 en Hungría. Otro decepcionante trabajo de Alpine, que terminó en los dos últimos puestos de la grilla, con marcados errores en sus pilotos, pero principalmente en el trabajo en boxes. “Mal en general, no fue un buen día” dijo Franco Colapinto.

Un fin de semana con altibajo para el piloto argentino, que sufrió esta vez, un flojo trabajo en boxes en sus dos paradas, la primera de 10 segundos, y la segunda de 9, ambas por un problema en el cambio de goma trasera izquierda. “Paramos muy tempranos, perdimos mucho tiempo y a eso sumar las 8 banderas azules, asique perdí otros 20 segundo mínimo”.

A los problemas en boxes se le suma que la largada no fue de las mejores, “Tenemos que verlo con los ingenieros. La largada no fue mala en sí, pero no tuvo grep atrás y quedé fuera en la 2, había ganado un puesto pero después perdí mucho” expresó.

"Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo pero fue un desastre. La carrera en sí no fue buena, no ejecutamos bien, con muchos errores en la largada. Mal en general, no fue un buen día”.

A los problemas de Colapinto se sumaron los de Gasly, quien en los giros culminantes, sufrió una penalización de 5 segundo, que lo depositó en el puesto 19 de la grilla final, por detrás de Colapinto, quien había largado 14, pero que volvió a perder varios puestos.

Ahora es turno de receso para la F1, que volverá el 31 de agosto con el GP de Países Bajos. Alpine marcha último con 20 puntos, todos conseguidos por Gasly. Franco Colapinto tendrá la urgencia de reiniciar todo, y encarar de la mejor forma la segunda mitad de la temporada.