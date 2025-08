La racha de encuentros que cortó Messi luego de salir por lesión anoche

Mientras todavía se espera información oficial del Inter Miami respecto de Lionel Messi luego de que el argentino saliera lesionado a los 11 minutos del duelo ante Necaxa, en el marco de la Leagues Cup 2025, el capitán de la Selección Argentina interrumpió una importante racha de encuentros completando los 90 minutos con Las Garzas de forma consecutiva.

Luego de recibir una falta cerca del área rival, Messi se quedó tendido en el piso por lo que más tarde su supo que fue una molestia en su isiquiotibial izquierdo. La Pulga dejó la cancha tras recibir asistencia médica y de esta manera interrumpió una seguidilla de 24 partidos jugando los 90 minutos con Inter Miami. La última vez que no había disputado un encuentro entero fue el 29 de marzo ante Philadelphia Union, cuando Javier Mascherano lo sacó a los 55 minutos luego de que el crack rosarino marcara un tanto. La decisión fue administrarle cargas a un Leo que venía de perderse la convocatoria a la Selección Argentina días antes por un problema en el aductor izquierdo.

La decepción de Messi, que salió lesionado y cortó su seguidilla de partidos completos con Inter Miami.

Qué dijo Mascherano de la lesión

En conferencia de prensa, el entrenador argentino confirmó el problema físico de Messi, pero no dio demasiadas precisiones: "Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión", dijo el Jefecito, y añadió que no cree que sea una lesión de gravedad. "Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia".

A pesar de esta obligada sustitución de Messi, logró salvaron dos puntos al empatar por 2-2 contra el Necaxa con un gol sobre el final de Jordi Alba en el minuto 92, duelo en el que Rodrigo De Paul dio sus primeras dos asistencias como futbolista de Las Garzas. El conjunto de Florida se anotó además el punto extra ganando el encuentro por 5-4 en penales. De esta forma, cosecha cinco unidades en la Leagues Cup contando la victoria en el estreno ante Atlas, entre semana.