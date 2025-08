Pablo Vico, el histórico DT de Brown, se suma a la escuela de técnicos de River

Pablo Vico es sinónimo de Brown de Adrogué y del fútbol del Ascenso. Con 569 partidos al frente del mismo equipo, récord absoluto en la historia del fútbol argentino y más de 15 años como entrenador del club del sur bonaerense, marcó una época. Ahora, a los 69 años, el querido "Bigotón" encontró una nueva función ligada a su pasión: trabaja como asesor de técnicos en la escuela formativa de River Plate.

Después de una breve experiencia en Agropecuario de Carlos Casares, donde dirigió apenas 11 partidos, Vico fue convocado por el Millonario para acompañar a los formadores que están dando sus primeros pasos como entrenadores en las escuelas del club.

"Por la mañana, día por medio, voy al predio de Burzaco a hacer clínicas de fútbol. A la tarde, River me convocó para asesorar a los técnicos que recién se inician. Les pedí no dirigir a los chicos, pero sí trabajar con los entrenadores. Es una linda función", explicó con emoción. Su llegada al club de Núñez se dio por medio de Hermes Desio, ex Director Deportivo del Fútbol Formativo millonario.

Vico no oculta el orgullo por su nuevo rol: "Veo a más de 800 chicos y asesoro entrenadores. Eso me permite tener la cabeza ocupada. Aparte, la gente de River me trata con total respeto. No podían creer que aceptara la propuesta. Eso te llena de orgullo".

Además de su extenso recorrido como DT, Vico es recordado por su humildad: durante años vivió en una habitación debajo de la tribuna del estadio de Brown de Adrogué, lugar que convirtió en su casa mientras escribía una historia única en el fútbol de Ascenso.

Aunque hoy no dirige profesionalmente, no descarta volver a estar al frente de un plantel. "Necesito esa adrenalina de volver a dirigir. Quiero trabajar en un club con un proyecto serio. A lo mejor me ven como un viejo arruinado, pero estoy entero y con ganas", expresó.

En ese sentido, no ocultó su deseo de dirigir a Colón de Santa Fe: "¿Cómo no me va a gustar dirigir a Colón? Es un club grande. Siempre hice cosas importantes con presupuestos muy austeros. Me tocó ganarle a Independiente, a Unión, y enfrentar al Sabalero. Los hinchas me llevaron al hotel y me pidieron ganarle a Unión… después les ganamos 2-1".