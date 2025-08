Después de quedar relegado en la consideración tras el Mundial de Clubes, Kevin Zenón podría abandonar Boca en este mercado de pases. El futbolista está evaluando concretar su salida hacia Europa luego de una oferta del Olympiacos griego, que le ofreció al Xeneize 7 millones de dólares por el 80% del pase.

Si bien no hubo una respuesta formal desde el club de La Ribera para con su par de Grecia, la propuesta se considera insuficiente puertas adentro. Sin embargo, el deseo del jugador, hoy relegado con Miguel Ángel Russo y siendo uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas, más la oportunidad de una nueva venta para Boca, mantendrán en pie la negociación durante los próximos días.

Zenón perdió protagonismo en el último tiempo y podría dejar Boca. (Foto: Reuters)

Desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se mostraron abiertos a conversar sobre una transferencia, pero apuntan a que la oferta se acerque a la cláusula de rescisión de Zenón, fijada en 15 millones de dólares y que aumenta a 20 millones en la recta final del mercado de pases. Recordemos que en enero el Xeneize rechazó un interés del Porto por el volante.

Olympiacos le hizo un lugar

El detalle que circuló es que, pese a que Zenón no posee pasaporte europeo y ocuparía un cupo de extracomunitario, fue que el conjunto del Pireo liberó un lugar para jugadores foráneos el último fin de semana, por lo que la llegada del ex Unión es viable. El volante zurdo llegó a Boca a principios de 2024 proveniente del Tatengue por unos USD 3.5 millones por el 80% de su pase. Desde entonces, disputó 72 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, en los que anotó 10 goles y dio 7 asistencias. No pudo salir campeón por ahora, aunque fue convocado a la Selección Argentina Sub-23 y participó en los Juegos Olímpicos de París 2024.