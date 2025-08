Leonardo Suárez, quien debutó en Boca Juniors en 2014 con apenas 18 años y apenas 60 minutos en Primera División, regresará al fútbol argentino tras más de una década en Europa y México. El mediocampista ofensivo firmó contrato con Estudiantes de La Plata para sumarse al equipo durante el segundo semestre de 2025.

El conjunto platense confirmó la incorporación de Suárez como su tercera alta para la temporada, luego de las llegadas del arquero Fernando Muslera y del defensor Leandro González Pirez. El club indicó que el contrato será hasta fin de año, con opción de compra, tras la reciente experiencia del jugador en Pumas de la UNAM.

Estudiantes pudo concretar esta incorporación gracias a la cesión del mediocampista Bautista Kociubinski al Montevideo City Torque, operación que le liberó un cupo para fichar fuera de la ventana de transferencias habitual, según el reglamento vigente.

La carrera de Suárez comenzó en Boca Juniors, club al que ingresó con seis años. Su irrupción en la Primera División fue breve pero prometedora, con participaciones en partidos contra Tigre y Arsenal en 2014. Sin embargo, ese mismo año fue transferido al Villarreal de España por cerca de dos millones de dólares, firmando un contrato de seis temporadas.

En las selecciones juveniles argentinas, Suárez fue figura destacada, llevando la camiseta número 10 en el Sudamericano Sub 17 y el Mundial de la categoría en 2013, así como en el Sudamericano Sub 20 de 2015, donde compartió plantel con Giovanni Simeone, Ángel Correa y Sebastián Driussi. También formó parte del equipo en la Copa del Mundo Sub 20 en Nueva Zelanda, aunque sin minutos en cancha.

Su etapa en Villarreal no terminó de consolidarse, alternando cesiones a Mallorca y Valladolid. En 2020 decidió emigrar al fútbol mexicano, donde jugó en América, Santos Laguna y Pumas de la UNAM. Suárez sufrió una lesión ligamentaria en julio de 2024, pero pudo regresar a la actividad en marzo de 2025.

Estudiantes llega a este semestre con un plantel reforzado y un comienzo auspicioso en el Torneo Clausura, con dos victorias y una derrota que lo ubican en la cima del Grupo A. El foco principal está en la Copa Libertadores, donde el equipo dirigido por Eduardo Domínguez enfrentará a Cerro Porteño en los octavos de final, con el partido de ida programado para el miércoles 13 de agosto a las 19 horas, y la revancha en La Plata una semana después.

La llegada de Leonardo Suárez aporta experiencia internacional y talento ofensivo para un semestre clave en la lucha por los títulos nacionales y continentales.