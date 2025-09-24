Este fin de semana, el hipódromo de Tucumán será protagonista de una jornada histórica con la realización de la edición número 70 del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. El evento, con entrada libre y gratuita, contará con 17 competencias de alto nivel que se desarrollarán desde las 11 de la mañana hasta las 22:10 horas.

La carrera central, programada para las 18:30, se disputará sobre una distancia de 2.200 metros y tendrá como protagonistas a 14 ejemplares destacados. Entre ellos sobresalen He’s a Rockstar, radicado en Santiago del Estero y con dos victorias consecutivas, quien se perfila como uno de los principales candidatos.

Además, competirán en yunta los caballos Standartd y Dr. Legasov, con estilos complementarios: uno puntero y el otro atropellador. Este último, ganador de la edición 2024, intentará repetir su triunfo y acercarse al récord establecido por Incurable Rebel.

Programación de un clásico del turf

La programación jerárquica comienza con el clásico “Estrellas Tucumanas”, donde Storm Chuck aparece como el favorito. Otro clásico destacado es la “Fundación Equina Argentina-Copa Carrera de las Estrellas”, que tendrá como figura al potrillo Mock Joy, invicto y dominante en sus recientes actuaciones. También se esperan fuertes competencias con ejemplares como Smiling Nich y Linguee Cap.

La jornada contará con la participación de jinetes de renombre, entre ellos Jorge Ricardo, William Pereyra, Gustavo Calvente y Luis Vai. La presencia femenina estará asegurada con la jocketa Romina del Valle Villegas y la entrenadora María Cristina Muñoz, quienes competirán en varias pruebas y recibirán un homenaje especial en la séptima carrera.

Las puertas del hipódromo abrirán a las 10 de la mañana, con ingreso por avenida Irineo Leguisamo y estacionamiento gratuito en el óvalo. Para los asistentes habrá confiterías y puestos gastronómicos disponibles durante toda la jornada.

Gran Premio “Batalla de Tucumán” celebra 70 años.

En un marco de reconocimiento, se homenajeará a figuras destacadas del turf local y nacional como Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino y Luis “Loro” López, quienes han dejado una huella imborrable en la historia del Gran Premio “Batalla de Tucumán”.

Con un programa extenso y ejemplares de alta jerarquía, el turf tucumano se prepara para vivir una de sus celebraciones más importantes del calendario anual, atrayendo la atención de aficionados y expertos de la disciplina.