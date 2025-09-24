Luego de la victoria de Racing frente a Vélez que le aseguró a la Academia el pase a semifinales de Copa Libertadores, Adrián “Maravilla” Martínez protagonizó un divertido momento con dos hinchas. Se viralizó un video del delantero y figura del conjunto de Avellaneda bajando la ventanilla de su auto para sorprender a dos simpatizantes: "¡Aguante Racing, loco!", les gritó desde su auto ante la incredulidad de los académicos.

El intercambio se dio cuando Martínez frenó en un semáforo y, tras hacerse ver desde su vehículo, los hinchas se deshicieron en elogios: “¡No, la p… madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”, le comentó la persona que iba al volante. La situación se volvió aún más cómica cuando Maravilla dejó una frase que generó la reacción de los racinguistas: “Ganamos de pedo, pero bueno”, tiró, mientras el intercambio quedaba registrado en un vivo por la transmisión en redes sociales de la esposa del jugador.

El aporte de Maravilla Martínez

Con el triunfo de ayer, Racing logró superar la barrera de los cuartos de final de Copa Libertadores y accedió a las semifinales tras 28 años y mucho tiene que ver su '9'. El atacante de la Academia suma siete goles en diez encuentros en lo que va de esta edición, además de dos asistencias. Además, durante el torneo se convirtió en el máximo goleador internacional del club y alcanza ya los 18 goles en distintas competiciones a nivel sudamericano.