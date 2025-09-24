Cronograma para la sexta del Sur de la República en el Motocross Club Neuquén

Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el circuito de La Barda, de Neuquén capital, será nuevamente escenario de una de las competencias más esperadas del año: la sexta fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross, que albergará por segunda vez en el año la competencia, y que espera un gran número de pilotos en pista.

Luego de su última presentación en Plottier, que tuvo una gran convocatoria de pilotos y público, la competencia patagónica vuelve a caer en el coliseo, donde ya se dio a conocer el cronograma para las pruebas libres, mangas y finales de las diferentes categorías.

EL coliseo vuelve a recibir al campeonato por segunda vez en la temporada

El sábado comienza con los entrenamientos desde las 13.30hs, la segunda tanda iniciará desde las 15.30hs y la clasificación comenzará desde las 16.30hs en la categoría Principiantes, Master A, B y C, 125 Intermedia, FMX, Escuelita, 65cc, 50cc, 85cc, y finalmente las categorías principales: MX1, Mx2, y MX1B. El domingo la acción comienza 10.30hs con entrenamientos, la primera final desde las 11.20hs, y la segunda 14.45hs. la entrega de premios irá desde las 16hs.

Las entradas podrán adquirirse directamente el día domingo en puerta, a un valor de $8.000, el día sábado será gratuito para el público. La organización está a cargo del Motocross Club Neuquén, junto a la Federación Sur del Deporte Motor, y con el acompañamiento de importantes marcas que apoyan el crecimiento del motocross en la región.