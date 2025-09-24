¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Cronograma para la sexta del Sur de la República en el Motocross Club Neuquén

Este fin de semana en el Coliseo de la Barda, se vivirá una nueva fecha de la competencia que espera un gran número de pilotos.

Por Pablo Chagumil
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 14:04
se espera un buen número de motos para la sexta fecha

Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el circuito de La Barda, de Neuquén capital, será nuevamente escenario de una de las competencias más esperadas del año: la sexta fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross, que albergará por segunda vez en el año la competencia, y que espera un gran número de pilotos en pista.

Luego de su última presentación en Plottier, que tuvo una gran convocatoria de pilotos y público, la competencia patagónica vuelve a caer en el coliseo, donde ya se dio a conocer el cronograma para las pruebas libres, mangas y finales de las diferentes categorías.

EL coliseo vuelve a recibir al campeonato por segunda vez en la temporada

El sábado comienza con los entrenamientos desde las 13.30hs, la segunda tanda iniciará desde las 15.30hs y la clasificación comenzará desde las 16.30hs en la categoría Principiantes, Master A, B y C, 125 Intermedia, FMX, Escuelita, 65cc, 50cc, 85cc, y finalmente las categorías principales: MX1, Mx2, y MX1B. El domingo la acción comienza 10.30hs con entrenamientos, la primera final desde las 11.20hs, y la segunda 14.45hs. la entrega de premios irá desde las 16hs.

Las entradas podrán adquirirse directamente el día domingo en puerta, a un valor de $8.000, el día sábado será gratuito para el público. La organización está a cargo del Motocross Club Neuquén, junto a la Federación Sur del Deporte Motor, y con el acompañamiento de importantes marcas que apoyan el crecimiento del motocross en la región.

